Apple presentó al mercado su nuevo iPhone 13 en todas sus presentaciones, con un diseño similar a su antecesor, pero con mejoras en la cámara, optimizada para tomar fotos nítidas en lugares con poca luz.

En su versión mini el precio de lanzamiento será de US$ 699, mientras que la versión standard del iPhone 13 tendrá un precio base de US$ 799.

Estos precios aumentarán de acuerdo con las versiones más avanzadas del teléfono y su capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, el iPhone 13 Pro se venderá desde los US$ 999, mientras que el iPhone 13 Pro Max comienza en US$ 1.099 (ambos en su versión de 128 gb). En el caso del iPhone 13 Pro Max con 1 tb de capacidad, tendrá un precio base de US$ 1.599.

¿Cuándo llegará al Perú?

Este diario se contactó con las principales operadoras del país, las mismas que también distribuyen los teléfonos de Apple. Movistar aseguró que van a comercializar el iPhone 13, pero la fecha aún no está confirmada. Entel y Claro no respondieron a las consultas.

En el caso de la iShop, afirmó que venderán el producto, pero no pueden adelantar la fecha exacta del lanzamiento en el Perú.

Carlos Huamán, director de DN Consultores y especialista en telecomunicaciones, aseguró que el plazo usual que tarda el nuevo iPhone en llegar a tierras peruanas es de un mes.

“El plazo es cada vez menor porque los mercados son cada vez más globales y alineados. Las coordinaciones logísticas se orientan a que dilación sea más corta entre mercados como Sudamérica”, apuntó.

¿Su precio será alto?

Una vez que el nuevo smartphone de Apple sea lanzado en el país su desempeño puede no ser tan óptimo como en años anteriores. Esto debido a que la tendencia del mercado es que se reduzca la participación de teléfonos de gama alta, el segmento donde entra a competir el iPhone 13.

“Los productos no premium han aumentado su participación en los supermercados. Y probablemente haya una inclinación del mercado hacia una reducción de gama alta de todas las marcas”, dijo Huamán.

En cuanto a su valor, el precio se vería elevado por la tendencia al alza del tipo de cambio, así como por una estrategia que han adoptado los operadores, que han reemplazado el subsidio del teléfono por opciones de financiamiento.

“El año pasado operadores reemplazaron la estrategia de subsidio (lo que costaba S/ 2.000 lo vendían a S/ 1.200 y absorbían el subsidio). Eso fue reducido, y ahora si cuesta S/ 2.000 lo ofrecen en 10 cuotas de S/ 200, empaquetado con planes de datos, etc.”, explicó el director de DN Consultores.

