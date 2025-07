Hace un par de semanas celebramos todos con orgullo como el restaurante peruano Maido se coronó como el mejor del mundo según The World´s Best Restaurants 2025. Y no es casualidad. Esto es un trabajo en conjunto de toda la industria gastronómica peruana que viene de décadas atrás cuando su embajador Gastón Acurio se propuso hacer famosa mundialmente nuestra cocina. Y vaya que lo hizo.

Que maravilloso sería que lo mismo pasara con otras industrias como la publicitaria, por ejemplo.

Este año tuve el privilegio y el honor de ser invitado como jurado de la categoría Design al festival de Cannes (El Oscar de la publicidad) y más allá de ser una experiencia enriquecedora y muy inspiradora, puedo decirles que fui testigo de lo difícil que es ganar un León. Este año se inscribieron más de 26.000 piezas de 96 países, de la cuales solo el 3% obtiene un León y de los cuales solo el 1% se convierte en un León de Oro. Solo lo mejor de lo mejor del mundo llega hasta aquí.

El año pasado Perú tuvo un desempeño excepcional con Sightwalks de Cemento Sol, siendo una de las ideas más premiadas de la historia peruana.

Y este año nuevamente nos fue muy bien como país. Circus Grey se consagró como la agencia número uno de Perú, por segundo año consecutivo, con un León de Oro y uno de Bronce para Cemento Sol y dos Leones de Plata para Mibanco. También destacó la agencia Fahrenheit DDB que obtuvo un León de Oro y dos de Plata para su cliente PlazaVea.

Pero más allá de algunos ‘posts’ aislados de las agencias y sus redes o alguno que otro tímido y tibio anuncio del gremio, no existe un movimiento ni una estrategia potente detrás para hacer notar a la opinión pública y al mundo que en el Perú además de grandes chefs hay también muy buenos creativos y ‘marketeros’. Y si además mencionamos que otros dos creativos peruanos, uno en Nueva York y otro en Madrid, ganaron nada más y nada menos que un Grand Prix y un León de Oro respectivamente, podríamos decir sin duda que, en la publicidad peruana, algo se está cocinando desde hace ya algún tiempo.

Pero claro, todos estos esfuerzos pueden quedar solo en intentos heroicos por hacer brillar a una agencia o a una marca. Porque a diferencia de la gastronomía, la industria publicitaria parece desunida y carente de un propósito en común.

Solo cuando aparezca el Gastón de la publicidad o empecemos todos a remar para el mismo lado con un objetivo en común, nuestra industria publicitaria y talento creativo serán reconocidos mundialmente y podremos llegar tan alto como nuestra gastronomía.

Arriba nuestra cocina.

Arriba nuestra creatividad.

Arriba Perú.