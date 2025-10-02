¿Decisiones con datos erróneos? La Fed y el debate sobre la calidad de las cifras laborales

Cada año, el Bureau of Labor Statistics (BLS) publica los resultados del contraste entre las estimaciones mensuales del Current Employment Statistics (CES) y los recuentos completos de empleo del Censo Trimestral de Empleo y Salarios (QCEW, por sus siglas en inglés). Estos recuentos se derivan, principalmente, del seguro de desempleo a nivel estatal que casi todos los empleadores deben presentar ante cada estado. La entrega más reciente de este ejercicio confirma que en los últimos tres años se ha consolidado una dinámica de sobreestimación significativa en las cifras de creación de puestos de trabajo, hecho que no solo da pie para cuestionar de manera argumentada la calidad de varios de los datos económicos relevantes en la primera economía del mundo, sino que de manera directa abre el debate sobre la consistencia en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, así como el análisis crítico de las cifras económicas por parte de la autoridad monetaria, pues las cifras indican que las decisiones recientes se han tomado con información sistemáticamente sesgada.

En concreto, el contraste de las cifras de las nóminas no agrícolas para el período comprendido entre abril 2024 y marzo 2025 indica que el número de empleos creados habría sido de aproximadamente 812 mil, y no los 1.8 millones reportados inicialmente. Esta diferencia de casi un millón de puestos de trabajo no solo representa la mayor revisión negativa en la historia de este indicador, sino que consolida una tendencia tras el ajuste en -306 mil y -818 mil puestos de trabajo en 2023 y 2024, respectivamente. Si bien es cierto que el propósito del CES es brindar información estadística oportuna y confiable para la toma de decisiones de política económica y que, si bien la oportunidad de la información tiene un costo intrínseco en la precisión de la información, lo observado en los últimos tres años desborda los criterios técnicos de tolerancia al respecto.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Frente a esta situación, el BLS ha señalado que la marcada desviación de los datos responde a dos factores:

Primero, la baja tasa de respuesta de los empleadores a la encuestas de establecimientos (parte del CES), principalmente en los pequeños negocios, y, segundo, una consistente “sobreestimación” de los puestos creados por parte de los negocios que responden la encuesta de establecimientos. Sin embargo, el modelo de nacimiento y muerte de negocios (net birth-death model), con el cual se imputan datos a la muestra del CES modelo, estaría jugando un rol determinante. En todo caso, la persistencia en la sobreestimación en este indicador económico clave resulta difícil de justificar.

Para el inversionista, esta situación abre al menos dos consideraciones. Una, relacionada con el peligro de los consensos de mercado y el análisis acrítico de las cifras. Pese a estar disponible información que evidenciaba inconsistencias en la dinámica de creación de empleo, la inmensa mayoría de analistas mantuvo la opinión de que el mercado laboral de EE. UU. podía calificarse como “robusto”. La segunda, está relacionada con el actual debate sobre las amenazas a la independencia de la Reserva Federal como resultado de los cuestionamientos de la administración Trump al Banco Central de EE. UU. Resulta oportuno recordar que la independencia de la autoridad monetaria también incluye el cuestionamiento técnico de las cifras en las que se basa para tomar decisiones, máxime si se tiene en cuenta los recursos a disposición de la Reserva Federal.