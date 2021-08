Conforme a los criterios de Saber más

El nombramiento del Gabinete Bellido ha gatillado una nueva crisis política. El rosario de cuestionamientos que van desde la falta de experiencia hasta investigaciones por apología del terrorismo pone al país en jaque.

Los peruanos que confiaban en una moderación de Castillo, comienzan a corregir sus expectativas y no en el sentido positivo. La incertidumbre y el ánimo natural de protegerse ante ella ha hecho que el dólar cruce la barrera de los 4 soles, haciendo que la inflación muerda con más ferocidad los bolsillos de las familias peruanas, ya golpeados por la dura pandemia.

Desde ciertas esquinas se repite que esto es una sobrerreacción de los mercados y que “no hay fundamentos”. Parecen olvidar que lo que importa no es lo que ocurre hoy, sino lo que la gente anticipa. Nuestro vecino país del norte ha visto sus bonos revalorizarse en 22% –el mejor desempeño a escala mundial– solo con las señales de apertura a mercados que el nuevo gobierno de Lasso ha enviado.

Las señales del gobierno de Castillo van en la dirección opuesta. Los nombramientos sin un ápice de experiencia en los ministerios señalan también los criterios con los que se designará a los que faltan.

Ello no solo impacta a los mercados; los propios funcionarios jóvenes y con aspiraciones de una carrera sirviendo al país muestran su preocupación y descontento.

Las designaciones son justificadas apelando a la etnicidad o afiliación partidaria del elegido; pero, lamentablemente, no son garantía de nada.

El ejemplo del BCR

En mi paso por el sector público pude ver el desempeño de una entidad meritocrática: el BCR. Hace 60 años, el BCR inició el Curso de Extensión Universitaria, dictado por profesores del más alto nivel en el ámbito nacional e internacional. Por él han pasado más de 2.000 estudiantes que han terminado ocupando puestos claves dentro del sector público y privado. Este curso se convirtió en el mecanismo casi exclusivo de entrada a las áreas especializadas en política monetaria del banco, ofreciendo oportunidades laborales a los alumnos más destacados. Así se inicia una línea de carrera dentro del banco basada en el mérito. Además, el curso considera importante dar oportunidades a estudiantes de todas las universidades, con cupos establecidos según centro de estudios y localidad.

Tuve la suerte de llevar ese curso en el 2001 y de trabajar en el banco por algunos años. Poder liderar equipos integrados por economistas de todo el país, brillantes y que sin importar su origen terminaron estudiando maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo, me hizo notar que se puede tener una visión meritocrática que incorpore temas de diversidad, sin menoscabar la importancia de elegir transparentemente profesionales que cuenten con la experiencia y capacidades necesarias para ejercer sus funciones con éxito.

El futuro del BCR

Si bien la atención pública se concentra en la continuidad o no del presidente del BCR, Julio Velarde, existen muchas otras preguntas que merecen respuestas inmediatas. La inflación aviva una crisis que llega en lo que debería haber sido un período de reactivación económica. La tasa de política monetaria está en su nivel más bajo (0,25%) y el BCR tendrá que tomar la decisión de aumentarla o no el próximo jueves.

Chile, México y Brasil ya comenzaron la “normalización” de su política monetaria, mientras el Perú enfrenta un escenario de debilitamiento de expectativas de inversionistas y aumento de las expectativas de inflación [ver infografía].

Nadie espera que el actual directorio del BCR, ya de salida, ataque de manera agresiva la inflación. Es poco lo que puede hacer. La inflación se mueve por expectativas, por ende, es indispensable que quien esté al mando del BCR tenga la capacidad de controlarlas. Los mercados están mirando ya al futuro directorio del BCR y muchos olvidan que este tiene seis directores además del presidente. La continuidad de Julio Velarde sería una buena señal, pero es igual de importante que se designe a quiénes lo acompañarán. El temor es que, si extrapolamos lo ocurrido durante estas semanas con la elección de funcionarios, el BCR sería liderado por gente con poca experiencia y poca credibilidad.

A título personal, me gustaría que el gobierno entienda que el camino que sigue es equivocado y que enmiende la ruta sin tener que llegar a una crisis política. Hay valor en la representatividad y el Gabinete Bellido representa a una parte del país olvidada por décadas; sin embargo, no es el cuadro adecuado en cuanto a capacidades técnicas para liderar un país en crisis. Lamentablemente, creo que se persistirá en el error. Aunque mis expectativas no son positivas, seguiré deseando lo mejor para mi país. Ojalá que llueva café.

TE PUEDE INTERESAR