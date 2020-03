El aislamiento social obligatorio durante un periodo de cuarentena para evitar que el número de contagiados con el coronavirus (COVID-19) aumente significó tiempo de cambios. Y con ello, la forma en que se consume contenido de entretenimiento también lo hizo.

De esa forma, adquirió mayor atención las plataformas de streaming, que provee series, documentales y películas. Netflix es el servicio que lidera el mercado, llegando a ofrecer hasta tres tipos de servicio: básico, estándar y premium.

No sorprende entonces que en el 2019 la compañía haya aumentado su resultado operativo en un 62%. En el Perú es una de las más populares, pero eso no quiere decir que no tenga competidores.

Algunas de las más conocidas de esta lista son Google (a través de YouTube Premium), Apple (gracias a Apple TV+), Amazon (Amazon Prime Video), Disney (Disney+) y Warner Media (HBO+).

Estas plataformas tienen contenidos en común, así como contenido propio. Entre ellas, las diferencias de precio no son muy significativas, pese a que no están precisamente dirigidas al mismo público objetivo.

