De acuerdo con la Asociación de Exportadores (Adex), los envíos peruanos al exterior sumaron US$33,046,000 millones entre enero y junio del 2024, reflejando un incremento de 7,2% respecto al mismo periodo del 2023.

Si bien la cifra general es positiva, el presidente del gremio, Julio Pérez Alván, expresó su preocupación por la caída del sector no tradicional (-1%), en el que 5 de sus subsectores cerraron a la baja: confecciones (-5.3%), pesca para consumo humano directo (-40%), metalmecánica (-1,7%), minería no metálica (-21,4%) y maderas (-25,2%). Además, del rubro primario cayeron los hidrocarburos (-9%).

LEE TAMBIÉN: Informalidad en las mypes retrocedió ligeramente en 2023, pero sigue siendo alta

“Son 6 actividades en total que están en rojo, y 5 son con valor agregado, justamente las más intensivas en mano de obra. Este resultado nos indica que debemos incidir en un trabajo conjunto con el sector público a fin de promover la inversión privada, identificar y apoyar nuevos motores que sumen a la recuperación del Perú y llegar a más mercados”, explicó el titular de Adex.

Por otro lado, el Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade reportó que los los envíos tradicionales ascendieron a US$24,516,000 millones reflejando un alza de 10.4%. Evolucionaron de manera positiva la minería con US$ 21 mil 055 millones (11.7%), la pesca primaria con US$ 1,073 millones (26.1%) y el agro con US$ 302 millones (46.6%), mientras que los hidrocarburos (US$ 1,073 millones) cayeron -9%.

Su oferta se constituyó de cobre y sus concentrados y oro, que de forma conjunta representaron el 61.4% de este portafolio. También cátodos de cobre refinado, hierro, harina de pescado, molibdeno, cinc, gas natural, plomo y plata. Llegaron principalmente a China (US$11,340,000 millones), seguido de India, Japón, Canadá, EE.UU., Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Brasil y Chile.

Por su parte, los no tradicionales (US$8,530,000 millones) experimentaron una caída de -1% en comparación al mismo periodo del 2023 (US$8,612,000 millones). Solo 5 de sus 10 subsectores tuvieron un buen resultado: agroindustria (9,9%), textil (1,3%), químico (8,6%), siderometalurgia (8,2%) y varios (16,8%).

Finalmente, Adex detalló que solo en junio los envíos al exterior ascendieron a poco menos de US$6,032,000 millones, mostrando un crecimiento de 11,6% con relación al mismo mes del 2023 (US$5,406,000 millones). Los tradicionales crecieron 9,8% y los no tradicionales 17,4%.