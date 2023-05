El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Julio Pérez Alván, planteó al alcalde de Nueva York, Eric Adams, considerar a los productos peruanos en los proyectos saludables que impulsa desde hace años con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de sus conciudadanos.

La reunión fue en el marco de las actividades que realiza el gremio con motivo de su 50° Aniversario y en la que le entregó a Adams varios ‘superfood’s con valor agregado: galletas de quinua, quinua instantánea, barras de chocolate con 70% de cacao, kiwicha orgánica, aceite de sacha inchi y de castañas, chía orgánica y maca, entre otros.

El año pasado el alcalde firmó 2 órdenes ejecutivas, la primera para destinar parte de los impuestos a mejorar (adquirir, preparar y servir) la alimentación en escuelas y hospitales públicos, guarderías, refugios, centros de detención de menores y prisiones. La segunda apunta a transparentar la compra de comida, su impacto en la economía de la ciudad y la sostenibilidad ambiental. Todas las agencias de la ciudad promueven un estilo de vida sana.

Se debe indicar que EE.UU. es el principal comprador de granos andinos como la quinua, maíz blanco gigante y kiwicha, por mencionar algunos; sin embargo, los despachos pueden seguir creciendo. Solo en el primer trimestre del año los despachos a ese mercado en particular sumaron US$ 7 millones 948 mil.

“Fue una reunión productiva, no solo presentamos a nuestro gremio y a los directores que nos acompañaron (presidentes de los comités de Pisco, Agroindustria, Joyería y Orfebrería, Confecciones, servicios y forestal, entre otros), sino que resaltamos la estabilidad y potencial de nuestro país”, dijo Pérez Alván.

Asimismo, destacó la gran biodiversidad peruana y su papel como productor y proveedor de ‘superfoods’ que se caracterizan por sus propiedades nutritivas. “Tenemos miles de especies de plantas nativas con usos nutricionales, medicinales y ornamentales. Le entregamos varios ‘superfoods’ con valor agregado y no solo degustó las galletas de quinua, sino que se declaró un gran consumidor de maca peruana”, expresó.

También se le mencionó que Perú es un gran productor y exportador de minerales, en particular plata –continuó–; y de arándanos, uvas y espárragos, como resultado de un ‘milagro agroindustrial’ pese a que se cultivan en la costa que es un desierto.

Otras actividades

Otra importante actividad de Adex en Nueva York fue el foro ‘Perú: Perspectivas para la Economía y el Comercio’ con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras; el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde; el Country Senior Partner de PwC y Amcham Board Member, Orlando Marchesi, y directores del gremio empresarial, entre otros.

Asimismo, realizó el tradicional toque de campana en la Bolsa de Valores de Nueva York, visitó la sede de las Naciones Unidas, participó en el cóctel por los 50 años de Adex y se reunió con representantes de Help Perú, Cámara Peruano-Norteamericana y American Society Council of the America, y funcionarios de la OCEX Nueva York.

De forma complementaria, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) y Adex llevan a cabo ‘Las mujeres: misión comercial de confecciones en Nueva York’, hasta el 25 de mayo, con la participación de 14 empresarias peruanas ligadas a la moda, líderes en empresas sostenibles de confecciones en algodón y alpaca, quienes explorarán nuevas oportunidades de negocio.

De esa forma se busca promover la inclusión y el empoderamiento femenino en el mundo empresarial, la sostenibilidad y la revaloración de la tradición textil peruana como valor agregado en la industria de la moda internacional.