El Black Friday vuelve a marcar el inicio anticipado de la temporada de compras navideñas en el Perú. A partir del análisis realizado por Platanitos se proyecta que el ticket promedio alcanzará más de S/150 soles, impulsado por consumidores que adelantan sus compras navideñas y buscan asegurar productos de temporada a mejores precios.

MÁS INFORMACIÓN: TC hará audiencia este 25 de noviembre para ver demanda contra rescate de Petro-Perú

Además, las dos categorías que concentrarían mayor demanda durante esta edición serían Deporte y Moda, impulsadas por consumidores que priorizan productos útiles, duraderos y adaptables a distintos momentos del día.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Entre los artículos con mayor proyección destacan el calzado de uso diario, las carteras funcionales y accesorios que responden a un estilo de vida más activo. “Lo que estamos observando es un consumidor más informado y planificado. Las búsquedas y comparaciones empiezan semanas antes del Black Friday, y la decisión final responde a la utilidad real del producto más que a la compra impulsiva”, señaló Pedro Mont, director de Platanitos.

PUEDES VER: Ositran niega que el cálculo de la nueva TUUA de transferencia carezca de sustento o fiscalización

El análisis de la marca también muestra un comportamiento híbrido entre canales. Para este Black Friday 2025, se estima que 22% de las compras se realizará en la plataforma digital, mientras que el 78% restante corresponderá a tiendas físicas, en una dinámica influenciada por la conveniencia del e-commerce y la experiencia presencial.

Entre las tendencias más marcadas en las búsquedas destacan las sandalias Belisa y las Zapatillas Urbanas Mujer Gamma Force, modelos que combinan funcionalidad y estilo para la temporada de verano. Este interés anticipado confirma un consumo menos impulsivo y más orientado a la practicidad.

“El Black Friday ya no es solo una fecha de descuentos aislada. Se ha convertido en una oportunidad para organizar las compras de fin de año, optimizar el presupuesto y elegir con mayor criterio”, añadió Mont.