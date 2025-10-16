IPAE Acción Empresarial anunció que la 63.ª edición de CADE Ejecutivos se realizará en la ciudad de Lima, del 4 al 6 de noviembre del 2025, en el Lima Centro de Convenciones, en el distrito de San Borja.

Tras 17 años, la capital vuelve a ser sede del encuentro empresarial más relevante del país, que reunirá a cientos de líderes para debatir y proponer soluciones para el desarrollo del Perú.

En el marco de la 62.ª edición, IPAE Acción Empresarial abrió el proceso de selección de la sede para CADE Ejecutivos 2025, al que postularon diversas regiones. Las propuestas fueron evaluadas bajo exigentes criterios que incluyeron accesibilidad, seguridad, infraestructura hotelera, así como conectividad terrestre y aérea, entre otros factores.

La organización agradeció el compromiso de todas las instituciones participantes, siendo la parte centro-occidental del país como sede elegida. “Valoramos profundamente el esfuerzo de cada una de las ciudades postulantes. Su participación no solo refleja el deseo de ser parte del diálogo empresarial, sino también el dinamismo y liderazgo que existe a nivel descentralizado, así como el interés de ser protagonista del debate sobre el desarrollo económico, político y social de la nación”, precisó Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial.

Cabe precisar que la última edición en Lima se realizó en el 2008, bajo la presidencia de Fernando Zavala Lombardi, con el lema “La Reforma del Sector Privado”. Para este año destaca el bloque CADE Electoral, donde los principales candidatos a la Presidencia de la República del Perú, bajo estrictos criterios de selección que se darán a conocer más adelante; presentarán sus propuestas ante líderes empresariales, académicos, autoridades, periodistas y ciudadanos.