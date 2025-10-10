Según Ipsos Perú, solo uno de cada cuatro peruanos está satisfecho con la calidad de los servicios médicos públicos, mientras que el país figura entre los últimos puestos en confianza hacia su sistema de salud. Ante esta realidad, CADE Ejecutivos 2025, organizado por IPAE Acción Empresarial, abrirá el debate sobre cómo transformar el sistema de salud en uno más cercano, eficiente y de calidad, reafirmando su compromiso con generar consensos y promover acciones concretas que impulsen el desarrollo del país.

En la sesión “Salud y educación: ¿Qué hacemos diferente?”, que se llevará a cabo en el segundo día de CADE Ejecutivos 2025, participarán Ángela Flores, presidenta del Comité Estratégico de Salud de IPAE Acción Empresarial y presidenta de CADE Salud 2025, y Susana Díaz, miembro del Comité Estratégico de Educación de IPAE Acción Empresarial.

La sesión pondrá sobre la mesa la urgencia de repensar la gestión de la salud en el Perú. A los bajos niveles de satisfacción se suman problemas como los largos tiempos de espera y los altos costos que enfrentan los ciudadanos, lo que refleja un sistema que no responde a sus necesidades y demanda reformas de fondo.

El foro reunirá a líderes y especialistas que abordarán cómo introducir cambios estructurales que garanticen servicios de calidad, modernizar la gestión pública, integrar innovación y tecnología, y apostar por un modelo más meritocrático y eficiente. Asimismo, se analizará el rol de la colaboración público-privada como una herramienta clave para cerrar brechas y acercar mejores servicios de salud a más peruanos.

La salud preventiva será un punto central de la agenda. Según Ipsos Perú, menos del 8% del presupuesto nacional en salud se destina a este rubro, pese a que es fundamental para reducir costos y mejorar la calidad de vida de la población. La discusión buscará poner en primer plano esta deuda pendiente y explorar formas de fortalecer el primer nivel de atención, clave para lograr un sistema equitativo y sostenible.