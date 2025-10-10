En un escenario de bajo crecimiento económico y alta informalidad laboral, el Perú enfrenta retos urgentes que exigen respuestas concretas. En este contexto, la edición 63 de CADE Ejecutivos por IPAE Acción Empresarial, reunirá del 4 al 6 de noviembre a líderes nacionales e internacionales para debatir y proponer soluciones que devuelvan el rumbo al Perú.

La participación de expositores peruanos será clave para abordar los principales retos del país con conocimiento técnico, experiencia empresarial y compromiso cívico. Ellos dialogarán sobre cómo retomar el crecimiento con reglas claras y políticas de largo plazo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En el eje institucional, juristas como Humberto Abanto, Natale Amprimo y Aníbal Quiroga debatirán propuestas para garantizar seguridad jurídica y restablecer la confianza en el sistema de justicia. Desde el sector empresarial, Eva Arias, presidenta del directorio de Compañía Minera Poderosa, y Jorge Zapata, presidente de Confiep, destacarán el rol del liderazgo corporativo para promover inversión, empleo formal y competitividad, incluso en un contexto de incertidumbre y desconfianza.

Como antesala al evento, IPAE viene desarrollando los “Conversatorios por el Perú”, espacios de diálogo en alianza con universidades, orientados a recoger aportes clave de expertos, académicos y ciudadanos en torno a cinco ejes fundamentales: crecimiento económico, educación, salud, justicia y seguridad.

“La recuperación del país no puede postergarse. Es momento de tomar decisiones valientes, con liderazgo técnico, empresarial y político. Este CADE es una convocatoria a los líderes dispuestos a asumir su rol en la reconstrucción del Perú”, afirmó María Isabel León, presidenta de CADE Ejecutivos 2025.