CADE Ejecutivos, que se realizará del 4 al 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima, contará con un Bloque Electoral, que se llevará a cabo durante el último día del foro, en la que los aspirantes a la presidencia expondrán y contrastarán sus propuestas de cara a las próximas elecciones 2026.

PUEDES VER: Expositores de primer nivel del Perú y extranjero participarán en CADE Ejecutivos 2025



De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Perú llega a las elecciones generales de 2026 con una economía debilitada, instituciones en crisis y una ciudadanía desconfiada de la política. El crecimiento proyectado para este año bordea el 3%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En este bloque electoral se debatirán temas como la inseguridad, la falta de inversión, la justicia, la debilidad de las instituciones y el déficit de empleo formal. En un país donde más del 70% de la fuerza laboral sigue siendo informal, según el INEI, las propuestas presidenciales serán evaluadas por su viabilidad para transformar esta realidad y garantizar un crecimiento con más oportunidades.

Durante dos días y medio, más de 40 líderes empresariales, académicos y autoridades nacionales e internacionales participarán en plenarias, entrevistas y paneles que abordarán los grandes ejes del desarrollo: gobernabilidad y seguridad, justicia e institucionalidad, crecimiento económico y bienestar social.

MÁS INFORMACIÓN: MTC se opone al cobro de la tarifa única de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez



CADE Ejecutivos 2025, que se desarrollará en San Borja, reunirá a más de 1,000 líderes empresariales, autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil en torno a los grandes desafíos nacionales.