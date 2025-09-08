Según el estudio Perfil del Comprador Inmobiliario 2025 de Best Place to Live, el 29% de los compradores en Perú adquiere vivienda como inversión, principalmente para destinarla al alquiler, el 61% compra vivienda principal y un 9% busca una segunda residencia.

En cuanto al perfil generacional, los millennials lideran con el 48% de las adquisiciones, seguidos por la Generación X con 33%, mientras que los centennials representan el 10% y los baby boomers el 9%. Respecto a la situación previa de los compradores, el informe señaló que un 35% eran arrendatarios, un 29% vivía con sus padres y un 25% ya era propietario.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Un dato relevante es el peso de los arrendatarios que pasan a ser propietarios, que hoy representan más de un tercio de las compras. Este cambio evidencia que el arriendo sigue siendo una etapa intermedia importante, pero también que existe una transición hacia la vivienda propia en segmentos jóvenes del mercado”, comentó Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live.

¿Cómo se definen las decisiones de los compradores peruanos?

De acuerdo con Best Place to Live, las decisiones de los compradores peruanos están influenciadas por factores que combinan confianza, sostenibilidad y tecnología. Entre estas decisiones destaca que el 95% de los consumidores modernos consultan reseñas en línea antes de tomar una decisión de compra, según el Centro de Investigación Medill Spiegel Research Center (SRC).

También, se destacan los recorridos virtuales, las plataformas de comparación y la posibilidad de iniciar procesos online que facilitan el acceso a información y permiten tomar decisiones más rápidas y seguras.

Entre los compradores existe un interés creciente en proyectos con certificaciones ambientales como EDGE o LEED, así como en el uso de tecnologías que reduzcan el consumo energético y mejoren la eficiencia del hogar.

MÁS INFORMACIÓN: Gobierno resalta disciplina fiscal y descentralización en proyecto de Presupuesto 2026



“El comprador peruano de hoy combina tradición y modernidad: sigue valorando la recomendación de su círculo cercano, pero también consulta reseñas en línea y exige inmobiliarias certificadas. Este doble filtro muestra que la confianza, tanto personal como digital, se ha convertido en el eje central de la decisión de compra”, finalizó Cinthia Pasache.