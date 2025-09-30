Juan Saldarriaga
Juan Saldarriaga

Escucha la noticia

00:0000:00
“Para el Perú, Antamina tiene un peso de casi 2% del PBI. Para Áncash, es aún más importante”
Resumen de la noticia por IA
“Para el Perú, Antamina tiene un peso de casi 2% del PBI. Para Áncash, es aún más importante”

“Para el Perú, Antamina tiene un peso de casi 2% del PBI. Para Áncash, es aún más importante”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Desde Perumin 37, El Comercio conversó con Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Antamina, sobre la extensión de vida de la minera, y las expectativas de desarrollo que sostiene la compañía en la región de Áncash.

Contenido Sugerido

Contenido GEC