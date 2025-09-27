Juan Saldarriaga
Juan Saldarriaga

Escucha la noticia

00:0000:00
Minera Alpayana: “Vamos a seguir viendo oportunidades de compra de otras unidades mineras”
Resumen de la noticia por IA
Minera Alpayana: “Vamos a seguir viendo oportunidades de compra de otras unidades mineras”

Minera Alpayana: “Vamos a seguir viendo oportunidades de compra de otras unidades mineras”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

“Sin nuestras operaciones mineras, Lima tendría escasez de agua”, apunta Fernando Arrieta, CEO de Alpayana, empresa minera que hizo noticia este año por la compra de Sierra Metals y el proyecto minero Ariana, localizado en el sistema hídrico Marcapomacocha (Junín).

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC