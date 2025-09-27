La paz social ha llegado a Las Bambas tras varios años de continua intranquilidad en el Corredor Minero del Sur. Ahora, la unidad minera se apresta a producir 400 mil toneladas de cobre.

¿Cómo ha conseguido la paz social? Responde Claudio Cáceres, vicepresidente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de MMG Las Bambas.

- ¿Desde hace cuánto tiempo que Las Bambas goza de tranquilidad? ¿Cuál es actualmente la situación social en la unidad minera?

Mantenemos nuestras operaciones ininterrumpidas desde junio del año 2022.

- ¿Sin disturbios durante estos tres años?

Sin mayores paralizaciones, y lo más importante es que la operación se mantiene de manera continua, y eso ha sido gracias a un nuevo modelo de gestión social que hemos aplicado en la unidad minera y al cual hemos denominado el Corazón de Las Bambas, el cual busca tener un enfoque preventivo para mantener un diálogo transparente, real y directo con las comunidades campesinas, y articulando con el Gobierno para llevar más presencia del Estado a esta zona.

- ¿Cuándo arrancó el programa Corazón de Las Bambas?

Este programa comenzó a diseñarse en el 2023 e involucró a todas las áreas de la empresa. Es decir, que no es un modelo ejecutado únicamente por la gerencia de gestión social, sino que es una visión general del negocio que busca involucrar a todas las áreas de Las Bambas. Así como la seguridad es una tarea de todos, la gestión social también lo es. Comenzamos en el 2023 y terminamos el diseño el año pasado. Obviamente, esta es una implementación permanente, a lo largo de toda la operación, para garantizar la sostenibilidad de las operaciones actuales y poder poner en valor nuestros proyectos futuros.

MMG's Las Bambas copper mine in the Cotabambas province, Apurimac department, Peru, in September 2024. Photographer: Alessandro Cinque/Bloomberg / Alessandro Cinque

- ¿Esto ha permitido que minera Las Bambas empiece a desarrollar proyectos que estaban retrasados?

Sin duda. El segundo tajo de Chalcobamba ya inició operaciones de producción y eso ha sido gracias a la incorporación de empresas comunales que prestan diferentes servicios para el desarrollo del tajo Chalcobamba.

- Si bien no ha habido conflictos que paralicen la mina, ¿ha habido algún tipo de disturbios en este tiempo?

Ha habido algunas pequeñas paralizaciones, no relacionadas directamente con Las Bambas, sino por temas de contexto nacional, como la minería ilegal. Pero lo importante es tener una visión de largo plazo y no de corto plazo. Es decir, hablar con las comunidades para hacerles entender que nuestra intervención social está pensada para darles desarrollo sostenible, con miras al futuro y no solamente en el ‘hoy’.

- ¿Cuántas comunidades forman parte de este programa?

Las Bambas está ubicada en la región Apurímac, entre las provincias de Cotabambas y Grau. Ahora estamos trabajando principalmente en Cotabambas, sin embargo, Las Bambas está ubicada a más de 700 km. del puerto de Matarani, por lo que tenemos que utilizar una vía pública nacional en el Cusco. En ese sentido, nos relacionamos con comunidades de Apurímac pero también de Cusco. En total, hablamos de más de 71 comunidades campesinas con las que interactuamos.

(Foto: Las Bambas)

- ¿El programa incluye a las comunidades del Corredor Minero del Sur?

Correcto. Hasta Espinar, en Cusco.

- ¿Cómo ayudan a las comunidades, específicamente?

Por ejemplo, a nivel local lo que damos son facilidades de asistencia técnica para poder ayudarlos a elaborar expedientes técnicos. De esa manera se pueden ejecutar proyectos públicos con los recursos existentes de manera más ágil y célere. Lo que estamos haciendo (también) es incorporar a las comunidades a través de empresas comunales. Así, tenemos ya varios contratos firmados para que presten distintos tipos de servicios directamente a favor de la mina y no solamente en Apurímac, que es nuestra zona de operaciones, sino también en el Corredor Minero del Sur.

- ¿El clima social en Las Bambas es de tranquilidad, entonces, con este proyecto y las iniciativas que han venido desarrollando?

Afortunadamente mantenemos una operación ininterrumpida y mantenemos este diálogo preventivo con las comunidades campesinas.

- ¿Este modelo se puede replicar en otros proyectos mineros?

Sin duda. Es un modelo que podría aplicarse, en general, para poder desarrollar cualquier proyecto minero. Se trata siempre de trabajar de manera muy temprana, involucrando a las comunidades y al estado y pensando en el largo plazo.

Las Bambas (Foto: GEC)

- ¿Ahora el nivel de producción de Las Bambas se encuentra en un nivel adecuado? ¿Producirán lo que se esperaría en un clima de paz social?

Correcto. Consideramos que este año vamos a cumplir con los lineamientos de producción dados a inicios de año.

- ¿Cuánto producirán este año?

Aproximadamente 400.000 toneladas de cobre.

- ¿Cómo lidian con la minería informal que está, prácticamente, avanzando en todo el país?

Los temas de minería informal e ilegal son temas que le corresponde atender al Estado en sus distintos niveles: local, regional y nacional. Nosotros, básicamente, nos enfocamos a trabajar con las comunidades y con el Estado para poder llevar desarrollo en favor de la población. En Las Bambas hacemos minería para el progreso. Ese es nuestro principal enfoque.