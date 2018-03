Luego de un 2017 lleno de incertidumbres en cuanto a la ejecución del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), tras el retiro de Estados Unidos en enero de ese año; hoy los 11 países restantes firmaron finalmente en Santiago el acuerdo comercial, consolidando un bloque económico que representa el 13% del PBI mundial.

Así, los 11 países firmantes son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Singapur, Perú y Vietnam.

El ahora llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés), también conocido como TPP-11, mantiene las regulaciones originales pero excluye disposiciones de propiedad intelectual y protecciones de patente impuestas por EE.UU..

El Comercio conversó en exclusiva con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, quien se mostró optimista con los beneficios que el "acuerdo más ambicioso e importante del mundo" le puede dar al Perú.

¿Cuáles van a ser los principales beneficios del TPP-11 para el Perú? Usted lo ha calificado como el acuerdo más ambicioso e importante del mundo.

En principio es un acuerdo entre 11 países que representan el 13% del PBI mundial. Esto es importante porque tiene provisiones como por ejemplo la acumulación de origen, es decir, los 11 países podemos producir con insumos de un tercer país [del acuerdo] y exportarlos dentro del bloque con los beneficios. Esto ayuda mucho a las pymes.

Además, estamos teniendo provisiones importantes para la pequeña empresa, diseñando plataformas donde se ponen oportunidades para estas en los países del tratado.

Ya tenemos acuerdos comerciales con siete de los 11 países con los que hemos firmado el tratado. ¿Cuáles serán los beneficios en este caso?

Este acuerdo mejora y refuerza considerablemente los tratados bilaterales que ya tenemos. Por ejemplo, con Japón [la tercera economía mundial], la apertura de su mercado era de 88% y ahora es 98%. Con Australia, que acabamos de firmar un acuerdo bilateral, la apertura era del 96%, ahora es de 99%.

¿Cuándo se van a empezar a ver los resultados?

Como todo los Tratados de Libre Comercio (TLC), primero tenemos que hacer un trabajo interno dándoles mayor competitividad a nuestros exportadores.

Ahora estamos trabajando con normas que disminuyan los costos logísticos o transporte y faciliten la exportación para que los productos sean más competitivos. Hace seis meses sacamos un paquete con 15 medidas y ahora estamos sacando uno en 22 medidas que buscan mayor competitividad en el comercio exterior.

¿Se espera un aumento en las exportaciones para este año gracias al TPP-11?

Esperamos llegar a los US$50 mil millones en exportaciones.

¿Qué tan significativo es que EE.UU. se haya retirado del acuerdo?

Si bien algunos países tenían interés en el TPP-11 por la presencia de EE.UU., nosotros ya teníamos un tratado con ellos que nos da los beneficios arancelarios. Afecta a los otros países.

¿Cuál es su opinión sobre las medidas arancelarias que ha anunciado el presidente Donald Trump?

No afectarán a Perú porque con el TLC que tenemos los aranceles ya están fijados.

En términos generales, te puedo decir que ciertas protecciones que son para evitar la competencia, a la larga terminan devolviendo la factura. En este caso, subirle el arancel a los productos chinos, no sé cómo lo van a hacer en la práctica.

Se habla incluso que sería positiva esta salida, ya que los productos peruanos ya no tendrán que competir con otros mercados que no tienen un acuerdo con EE.UU.

No tiendo a alabar la falta de competencia. Me gusta la competencia porque eso hace más fuertes a nuestros exportadores. He escuchado el argumento, pero no lo promuevo porque nosotros no le debemos huir a la competencia. Los TLC generan competitividad inmediata.

En este contexto, se podría decir que el TPP-11 va a generar que los productos peruanos compitan aquí con los de los otros países.

Nosotros somos un país abierto y en promedio el arancel es de 2%. Ya el arancel no es un tema de conflicto en el mercado, es decir que por ese lado no vamos a ver un problema que nos pueda sorprender. Si bien hay sectores que tienen aranceles más altos, tenemos en cuenta esto en cada acuerdo que cerramos.

¿Qué tan posible es el retorno de EE.UU. al acuerdo?

El nuevo TPP-11 es abierto a los países y estaba enfocado a los países del APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico). Si EE.UU. está interesado en participar, bienvenido. Tomó la decisión de retirarse, y si están en una nueva evaluación para entrar, de parte mía bienvenidos.

Si bien los beneficios de los TLC son de carácter arancelarios, existe desde hace algunos años obstáculos en temas fitosanitarios para nuestros productos, ¿qué se está haciendo para mejorar esto?

Hay un trabajo interno que nuestra autoridad sanitaria para productos agrícolas [SENASA] tiene que hacer para la evaluación en cada uno de los países, tengamos o no TLC. Debemos cumplir con los protocolos y que nuestros productos puedan ingresar. En Australia, por ejemplo, las paltas peruanas no pueden entrar por el momento.

Lo que hacen estos acuerdos es que facilitar la creación de comités para temas fitosanitarios que facilitan el acceso a mercados. Cuando llega el pedido o reclamo de un país, este se prioriza. Estos acuerdos agilizan los trámites para quitar las barreras sanitarias.

¿La crisis política ha afectado a nuestras exportaciones o importaciones de alguna manera?

No la ha afectado. El año pasado hemos batido el récord histórico de exportaciones no tradicionales y fuimos el tercer país del mundo en haber crecido más: 22,5%. Chile creció a 12%, por ejemplo.

Sin embargo, este tema de la vacancia es absolutamente injustificado y solo genera inestabilidad, no solamente dentro del país, sino frente al mundo. Los congresistas deberían pensar las consecuencias en el exterior la vacancia del presidente. Afecta la imagen, la seguridad jurídica, la visión que tienen en el mundo de un país estable para las inversiones.

