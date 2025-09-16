El Congreso de la República oficializó la ley que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Pública Privadas (APP) y Proyectos en Activos, la cual había sido aprobada por insistencia.

La Ley N° 32441, publicada en diario El Peruano, tiene por objetivo regular el marco institucional y los procesos para el desarrollo de proyectos con participación privada bajo las modalidades de APP y Proyectos en Activos.

La norma declara de interés nacional la promoción de la inversión privada vía APP y crecimiento de la economía nacional, al cierre de brechas en infraestructura, en servicios públicos y servicios vinculados, a la generación de empleo productivo y a la competitividad del país.

En cuanto al rol del Estado, este incluye las labores de seguimiento y la realización de acciones para facilitar la ejecución oportuna de los proyectos desarrollados bajo las modalidades reguladas en la presente ley.

En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establece la política para el desarrollo y promoción de las APP y Proyectos en Activos, en los diversos sectores de la actividad económica, la cual es de obligatorio cumplimiento para las entidades del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.

Cabe precisar que el reglamento de la presente ley se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, en el plazo máximo de 60 días calendario.