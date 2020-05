La inversión pública en el país apuntó en abril una ejecución de S/1.091 millones, lo que representó una contracción de 59,4% interanual, en un contexto de casi 50 días de cuarentena decretadas por el gobierno para evitar el brote del coronavirus.

De momento, abril ha sido el mes en el que las actividades se han visto más impactadas desde que se anunció la inmovilización social a mediados de marzo.

Esta actividad había iniciado el año anotando crecimientos de 90% en enero y 38,9% en febrero, pero a mediados de marzo el Gobierno inició la cuarentena que, de momento, tiene como fin el 10 de mayo. En marzo, el gasto presupuestal fue de S/1.620 millones, lo que significó una caída de 25,8% interanual.

En esta línea, en el primer cuatrimestre de este año se gastaron –considerando los tres niveles de gobierno– S/5.549 millones, lo que se tradujo en una caída de 17,3% respecto al período enero-abril del 2019.

Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la PUCP, explicó que esto responde, en efecto, a que todas las unidades ejecutoras no están operando por la emergencia nacional.

“Se tuvo un paralización en seco. No se pudo seguir transifiriendo recursos porque la gente está en sus casas, evidentemente”, indicó el especialista.

En contraparte, Ausejo señaló que el detalle de este resultado está en que la ejecución no haya estado “en cero”. Respondió que esto se debe a que existe un efecto rezago, es decir, proyectos de marzo cuyos trámites se dieron en abril y recién se consideran.

Siguiendo esta línea, comentó que en mayo se estaría recogiendo el rezago de abril, que en todos sus días hubo cuarentena.

“Mayo podría acabar con una contracción bastante fuerte”, acotó.

Las inversión pública se ha visto paralizada en abril.

CONSECUENCIAS

Ausejo señaló que uno de los efectos de estos bajos niveles de ejecución producto del coronavirus tendrá que observarse en su alcance sobre la cadena de pagos. Esto, debido a que, diferente a otros esquemas, en las obras públicas no se pueden realizar pagos por adelantados para así evitar romper dicho esquema.

“En los proyectos públicos no existe el esquema de pagar hoy con la promesa de que se construya mañana. Esa forma de operar no se puede aplicar en el Estado”, explicó el experto, añadiendo así que no podría evitarse implicancias sobre empleos relacionados.

El especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la PUCP también indicó que el Gobierno deberá tomar medidas especiales en la inversión pública al momento de reiniciar las actividades en el país. Esto, dado que no es una actividad que permita “prender el motor y arrancar en primera”.

“El proceso de reactivación en la inversión pública va a ser relativamente lento. No es que en una semana se vuelva a niveles normales. Va a ser un proceso muy gradual”, remarcó Ausejo.

DATO

El avance en el gasto de presupuesto de este año al cierre de abril, en el que se bordea los 50 días de cuarentena, muestra un estancamiento en 26,8% del gobierno central, de 19,2% de los locales y de 25,5% entre los regionales, de acuerdo con Consulta Amigable del MEF.

