Beatrice Avolio, directora general de Centrum PUCP

Se une como miembro del International Management Board of Trustees de Association of MBAs & BGA. Es egresada de la UP, tiene un master en ESAN y un doctorado en Administración de Empresas de la PUCP.

Alejandro Morales, nuevo socio de TyTL Abogados

Es Abogado y Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual en ESADE Business & Law School, Barcelona. Es miembro del Comité de Protección de Datos Personales – Capítulo Perú de la World Compliance Association.

Duilio Urrutia, gerente corporativo de Finanzas de Pacífico Salud

Urrutia es Ingeniero Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y posee un MBA otorgado conjuntamente por Pacífico Business School y ESADE Business School. Tiene más de 15 años de experiencia.

Patricia Barrutia, directora comercial de Hoteles Costa del Sol

Es licenciada en Turismo y Hotelería. A lo largo de su carrera, ha liderado áreas gerenciales, operativas y comerciales en hoteles de importantes cadenas hoteleras como Sheraton Lima, Swissotel Lima, Hilton Lima Miraflores, etc.

Jorge Bardales, gerente comercial de Leasein

Egresado de la UPC y una maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en la Pacífico Business School. Su último cargo fue Retail & B2B Manager en Tracklink.