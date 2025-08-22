Ocho de cada diez líderes del sector educación consideran que es necesario integrar la formación tecnológica como parte del currículo escolar desde el nivel primaria, según el sondeo de percepción realizado en la última encuesta sobre educación y tecnología, elaborada por Glexco Robotics & Automation.

El sondeo se aplicó a 158 líderes que asistieron al CADE Educación 2025. El 98,7% de ellos considera que es importante preparar a los estudiantes para un mundo laboral digital, mientras que el 98,1% está de acuerdo en que la robótica y la inteligencia artificial son herramientas que contribuirán a formar ciudadanos preparados para los desafíos del presente siglo.

“Estamos en un momento donde las decisiones tienen que ser urgentes. Se estima que el 2027 se verá cómo el uso de la inteligencia artificial y la robótica se masificará en distintas actividades. Cada vez se requerirá más personal con competencias tecnológicas y eso se refleja en la encuesta: el 76% de los líderes del sector educación considera que preparar a los estudiantes para un mundo laboral digital ya es una prioridad”, destacó Jorge Tuesta, CEO de Glexco Robotics.

Agregó que la transformación digital de la educación es tan urgente porque en un futuro las competencias tecnológicas serán tan necesarias y comunes como manejar un paquete de office o hablar inglés. “Es el nuevo pasaporte educativo”, recalcó.

“Por ejemplo, en Glexco requerimos de 14 ingenieros para desarrollar solo un robot. Cuando las necesidades tecnológicas de las empresas se masifiquen se requerirá más personal, tanto a nivel profesional como técnico, y corremos el riesgo de quedar rezagados si no se toman las medidas necesarias”, advirtió.

Sin embargo, el 60,1% de los líderes asistentes al CADE Educación 2025 consideró que la transformación digital en las instituciones educativas del país todavía es baja o muy baja, mientras que un 29,7% refirió que es aceptable.

Ante la pregunta ¿qué se necesita con mayor urgencia para impulsar una verdadera transformación digital educativa en el Perú?, el 48,7% respondió formación y actualización docente; el 22,8% consideró que se requiere mejor infraestructura; un 17,1% demanda un mayor compromiso de autoridades y directivos; y un 11,4% pide alianzas entre sector público, privado y la sociedad civil.

Sobre los beneficios que el uso de la inteligencia artificial y la robótica entrega a los estudiantes, el 74,7% de los encuestados manifestó que mejora el pensamiento lógico y la resolución de problemas; el 41,8% precisó que estimula el interés por carreras en ciencia y tecnología; un 34,2% consideró que promueve el trabajo en equipo y la creatividad, mientras que un 26,6% afirmó que prepara mejor para los empleos del futuro.

Finalmente, el 54,4% de los encuestados opinó que el sector privado debe contribuir con la transformación digital del sector educación a través del apoyo a programas de formación y capacitación.