EsHoy -en palabras de Verónica Sifuentes- “es un movimiento de empresarios y no de empresas”. Formado hace cuatro años en el marco de la pandemia, agrupa hoy a 59 líderes ejecutivos quienes contribuyen a iniciativas que tienen impacto en frentes como la educación, empleo y formalización. La gerente general del movimiento hace un repaso de los resultados obtenidos y profundiza sobre hacia dónde irá el futuro del grupo de empresarios.

EsHoy cumple 4 años como un movimiento de empresarios que toma acción. ¿Por qué es importante hacerlo en este contexto?

Por bastante tiempo hemos pensado que hacer empresa o el mundo de los negocios está alejado del mundo social o del quehacer público del país. Y creo que esa es una mirada corta. Uno no puede pensar que hace empresa en un entorno vacío, sino en uno con características específicas. Y en el Perú, esas características nos muestran un país que no ha nivelado la cancha para muchos peruanos y por demasiado tiempo. Toda la crisis que hemos vivido en los últimos años denota un país que literalmente está quebrado desde una perspectiva social y política. Si las empresas pretenden ser sostenibles en el tiempo, no pueden ser ajenas a esa realidad. Tu negocio frena en momentos de crisis. Lo vivimos con las marchas y manifestaciones. El sector privado tiene una oportunidad única en el Perú de mostrar un compromiso visible y no solo de palabra. En EsHoy trasladamos ese deseo en acciones concretas.

“El Perú necesita que varios nos sentemos a la mesa. Yo sí creo que silla que tú no ocupas, alguien más lo hace y en este país lo ha estado ocupando personas con intereses subalternos y ajenos al desarrollo del país. Sí creo que empresarios tienen una voz y un rol en el país. En EsHoy hemos encontrado una fórmula”

¿Qué acciones concretas ha tomado EsHoy?

Cuando nace EsHoy, nace con esta voluntad de decir ‘acciones concretas que respondan a desafíos país complejos’. Definimos una agenda temática donde podamos dar un aporte. Todo lo que estamos haciendo en EsHoy ha partido de entender problemáticas y saber que no somos los expertos. Sino con la academia y la sociedad civil que tienen experiencia. Lo que hemos hecho nosotros es movilizar recursos y capacidades y ponerlas en iniciativas donde de alguna manera se puede mover la aguja.

En el caso del frente educativo, manejan un programa de educación rural. ¿Cuáles han sido los resultados del programa?

Ruralia acelera intervenciones de la sociedad civil que ya están contribuyendo en el cierre de brechas de educación rural. Lo que estamos haciendo es identificar a las mejores. Tenemos 10 intervenciones aceleradas en temáticas diversas a las cuales les hemos puesto recursos, programas de aceleración para que mejoren capacidad de gestión y medición de impacto. En varias de ellas se ha triplicado el alcance de beneficiarios. En otras las hemos acercado a trabajar con el Estado. Nuestro objetivo es llegar al menos a 400 mil alumnos jóvenes de educación rural. Estamos concentrados en que las intervenciones lleguen a esa cifra. Hoy ya estamos en 300 mil alumnos en dos años.

“Los problemas públicos, en ninguna parte del mundo, los aborda solo el Estado”

El dato El programa de Educación Para Adultos. EsHoy trabajó una iniciativa llamada Educación Para Adultos (EPA). En entrevista, Sifuentes comenta cómo es que el programa nace de una experiencia de una empresa privada.

"Encontramos que Danper había hecho uso de un servicio en el Ministerio de Educación que se llama “Educación básica alternativa Empresa”. Si uno en su organización tenía personal que no ha terminado el colegio, haces un convenio con el ministerio y llevamos el servicio educativo a la empresa. Eso lo empezó a hacer Danper y lo que hicimos en EsHoy fue desmenuzar esa práctica y la volvimos un programa que tiene a más de 60 empresas que lo están haciendo con trabajadores y otras con familiares de trabajadores. De pronto, la empresa puede ser un agente transformador. Se ha llegado a 67 empresas con 350 adultos estudiando”

¿Qué tan difícil ha sido para EsHoy articular esfuerzos con el sector público?

Es complejo, porque en un país como el nuestro con tantos cambios de ministros, los equipos cambian. Una cosa que encontramos es que identificamos direcciones de línea con los que pudimos trabajar. Los equipos técnicos en los ministerios, salvo excepciones, quedan. Esa ha sido nuestra técnica: no solo ir a alta dirección, sino también con equipos técnicos. Otra cosa que nos ha ayudado ha sido la consistencia.

La agenda mype también ha estado presente en el trabajo de EsHoy. ¿Cuál es el resultado que ha tenido Compromiso Mype?

Encontramos que donde teníamos más capacidad de tener influencia fue en nuestras propias cadenas de valor. Entendimos el relacionamiento con nuestras mypes proveedoras. Nos dimos cuenta que había mucho por hacer. Una de las cosas que vimos es que la mype que ya es parte de un proceso formal de contratación está más cerca de hacer el salto de valla de calidad. Donde debemos poner los recursos es en esas empresas. Reconocimos que había un ‘rol tractor’. Encontramos puntos de dolor vinculados a tipos de pago y acceso de capital. El 80% tenía capital por mes y medio de operaciones, con lo que si le alargo el tiempo de pago la perjudico. Vimos la diversificación comercial y otros puntos. Hoy tenemos 125 empresas subidas en Compromiso Mype.

¿Cuántos asociados tienen en EsHoy?

Tenemos 59 asociados. Tenemos un porcentaje de gerentes generales cuyas compañías son startups o pequeñas, que son cerca de 20%. El resto son medianas, grandes empresas y grandes corporaciones. Esos 59 asociados emplean a más de 250 mil personas. Hablamos de un impacto en familias importante, de al menos de un millón de peruanos. EsHoy pasa de ser 14 asociados a ser 59, y probablemente el próximo año sumemos cinco más.

¿El financiamiento viene de sus socios?

Tenemos dos fuentes de financiamiento. Tenemos un aporte individual: el asociado de EsHoy pone una cuota anual de asociado que sirve para gastos administrativos. Adicional a eso, cada asociado hace una donación para las iniciativas que impulsamos. Lo que nos ha estado pasando desde el año pasado -y este año con mucha más fuerza- es que como tenemos iniciativas con impacto hemos recibido recursos externos. De fundaciones latinoamericanas, de empresas peruanas que han querido aportar y que no necesariamente están vinculadas a EsHoy. Hoy mas o menos por cada dólar que movilizamos por nuestros asociados, traemos un dólar de afuera. Casi un 40% del total de recursos que utilizamos para iniciativas vienen de afuera. Esta es una cifra importante porque nos hemos convertido en una organización en la cual se confía.

“Ya son 10 millones de peruanos que de forma directa o indirecta se han visto impactados con lo que hacemos”

CADE Ejecutivos abordó hace poco el deterioro de la confianza en las instituciones. ¿Sólo sucede con las instituciones públicas?

Hay hechos que han destruido la legitimidad de las instituciones. Malas prácticas o silencios que se han leído como cómplices o de no involucramiento. Estoy hablando desde la perspectiva privada. Y creo que también la institucionalidad empresarial ha estado alejada de lo que a la gente le preocupa más y ha estado muy parada en preocuparme por mis condiciones de negocio, pero también de cómo abordamos juntos problemáticas país. Yo sí creo que hay que identificar cuál es la causa de esa desconfianza, pero no quedarnos ahí. Hay que reconocer qué no se hizo bien para hacerlo bien. Si no hay confianza, no hay país. El sector privado debe estar obsesionado con construir confianza.

¿Nos hace falta mayor liderazgo desde el sector público?

Ese es el gran desafío. Hoy en día no se ve o se ve contado con los dedos. Ojalá que como país en el próximo proceso electoral veamos un poco más. Igual, hay que seguir avanzando. Algo que tiene la empresa que no tiene el Estado en este país es continuidad. En la empresa haces planes a largo plazo y, si bien cambian cosas, se cumplen. En el Estado eso es difícil. Lo que tenemos en el sector privado que debemos aprovechar más es la posibilidad de estar en el largo plazo. En ese sentido, tenemos incluso más responsabilidad. El Estado es frágil con un sistema político que no tiene incentivos para fortalecerse.

En el futuro de EsHoy, ¿los frentes de acción pueden crecer? ¿cuáles son los que están evaluando?

Lo que hemos hecho en estos cuatro años es construir un método de trabajo que está generando impacto y probando valor. Hay otras brechas en salud y de acción climática...Hoy tenemos un programa Municipios Resilientes que ha probado un método para fortalecer capacidades en gobiernos locales. Ese método lo quiero llevar a otras temáticas clave de gestión de gobiernos locales. Eso quiero que sea una línea de gestión en EsHoy: fortalecer capacidades de gestión en gobiernos locales. Cuando uno habla de descentralización en el Perú, la verdad que ya se dio. Lo que tenemos que hacer es fortalecer capacidades. Cerrando el 2025 acaba una fase estratégica de EsHoy. A finales del próximo año, tendremos un ejercicio de pensar alguna temática más.

Con la llegada del periodo electoral, ¿qué papel buscará tener EsHoy?

Yo sí creo que debemos influenciar que las temáticas sean abordadas y sean priorizadas. Tenemos demasiada evidencia y hay organizaciones o ‘think thanks’ con las que podemos ir de la mano para asegurarnos que esto esté. No es nuestro ‘core’, pero yo lo veo cada vez más necesario. Si queremos que al final del día estas temáticas sean abordadas con prioridad, deben estar en el debate. Una de las cosas que le va a pasar a EsHoy es que estar más allá de la acción, la palanca incidencia va a tener más relevancia.