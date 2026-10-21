La agenda de Expocec 2026 contempla conferencias y paneles sobre algunos de los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo empresarial. Foto: EC.
La agenda de Expocec 2026 contempla conferencias y paneles sobre algunos de los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo empresarial. Foto: EC.
Por Redacción EC

El Consejo Empresarial Colombiano (CEC) realiza hoy la Expocec 2026 – IV Encuentro Internacional de Negocios, una plataforma que reúne a empresas, inversionistas y líderes del sector público y privado para promover nuevas oportunidades de inversión, fortalecer las relaciones empresariales entre Perú y Colombia e impulsar alianzas comerciales.

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