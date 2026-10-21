El Consejo Empresarial Colombiano (CEC) realiza hoy la Expocec 2026 – IV Encuentro Internacional de Negocios, una plataforma que reúne a empresas, inversionistas y líderes del sector público y privado para promover nuevas oportunidades de inversión, fortalecer las relaciones empresariales entre Perú y Colombia e impulsar alianzas comerciales.

El encuentro se desarrolla en un contexto en el que las inversiones colombianas acumuladas en el Perú alcanzaron los US$25.000 millones hasta 2025. El CEC agrupa a más de 270 empresas, con presencia en 22 sectores económicos, y representa aproximadamente el 90 % de las inversiones colombianas en el país, según cifras de la organización.

“Expocec nace para conectar lo que ya hemos construido con las oportunidades que vienen. Existe una comunidad empresarial colombiana consolidada en el Perú, pero también un espacio importante para seguir creciendo, invirtiendo y generando nuevas alianzas”, señaló Luis Fernando Gómez, director ejecutivo del CEC.

Inversión, competitividad e innovación en la agenda empresarial

La agenda de Expocec 2026 contempla conferencias y paneles sobre algunos de los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo empresarial. Entre los espacios destacados figura la conferencia magistral “Estabilidad, confianza e inversión”, a cargo de Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE) y director del Banco Central de Reserva (BCR).

La jornada incluye también conversaciones sobre el sector retail, el liderazgo femenino, los riesgos que definirán la competitividad empresarial en 2027, la inteligencia artificial y su impacto en las estrategias de crecimiento, y el papel de la inversión colombiana en el sector energético peruano.

“Perú tiene una cartera importante de proyectos y necesidades de inversión en sectores estratégicos. El reto es conectar esas oportunidades con empresas que tengan capacidad, experiencia y visión de largo plazo. Colombia cuenta con compañías que pueden aportar en varios de estos sectores”, agregó Gómez Nossa.

La jornada culminará con las palabras de clausura de Miguel Ángel Torres Morales, presidente del Senado y del Congreso de la República del Perú, en el marco de este encuentro que busca fortalecer los vínculos empresariales entre ambos países e impulsar nuevas oportunidades de inversión y negocios.