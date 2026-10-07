Al cierre de junio, registró más de 100 mil contratos vigentes y activos administrados por US$541.7 millones, cifras que reflejan la expansión de esta modalidad en el mercado peruano. Foto: GEC.
Al cierre de junio, registró más de 100 mil contratos vigentes y activos administrados por US$541.7 millones, cifras que reflejan la expansión de esta modalidad en el mercado peruano. Foto: GEC.
Por Redacción EC

A junio de 2026, el sistema de fondos colectivos alcanzó los 78.643 clientes, un incremento de 19,1% frente a los más de 66 mil registrados en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con cifras de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

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