A junio de 2026, el sistema de fondos colectivos alcanzó los 78.643 clientes, un incremento de 19,1% frente a los más de 66 mil registrados en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con cifras de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Asimismo, al cierre de junio, registró más de 100 mil contratos vigentes y activos administrados por US$541.7 millones, cifras que reflejan la expansión de esta modalidad en el mercado peruano.

Para ADEAFCO, gremio que reúne a nueve de las diez Empresas Administradoras de Fondos Colectivos (EAFC) que operan en el país, si bien el sistema viene creciendo, todavía es poco conocido frente a la necesidad que existe de contar con distintas formas para acceder a un vehículo, un inmueble u otro bien. Uno de los principales retos del sector es que más personas conozcan cómo funcionan los fondos colectivos y lo consideren al momento de evaluar cómo financiar la adquisición de un bien.

“Los fondos colectivos son una alternativa para adquirir un vehículo, un inmueble u otro bien, especialmente para personas que tienen capacidad de pago, pero cuyos ingresos, por sus características o por la manera de sustentarlos, no necesariamente se ajustan a los requisitos de los financiamientos convencionales, así como también para quienes, pudiendo acceder a un crédito, los eligen porque su funcionamiento se ajusta mejor a la forma en que quieren planificar la compra de un bien. El crecimiento del sistema muestra que hay una necesidad importante por atender”, señaló Alfonso Estremadoyro, representante de ADEAFCO.

¿Cómo funcionan los fondos colectivos?

Las empresas administradoras forman grupos de personas interesadas principalmente en adquirir un vehículo o inmueble, de acuerdo con el programa que elijan. Cada integrante de un grupo realiza un pago mensual y los recursos reunidos corresponden exclusivamente a su grupo.

Mensualmente se realiza una asamblea para cada grupo, en la que se entregan certificados para adquirir los bienes de acuerdo con el programa elegido. Estos certificados se asignan de dos formas: por sorteo, entre quienes están al día en sus pagos, y por remate, a quienes ofrecen adelantar el mayor número de cuotas. La cantidad de certificados que puede entregarse en cada grupo depende de los fondos recaudados por ese mismo grupo.

Las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos son las encargadas de formar y administrar estos grupos y son autorizadas y supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). En ese marco, Estremadoyro señaló que desde ADEAFCO se busca contribuir a que las personas cuenten con información clara y sencilla para entender cómo funcionan los fondos colectivos y puedan tomar una decisión informada antes de contratar.