Grupo Andino registró ingresos acumulados por S/.551.0 millones al cierre del año, lo que representa un crecimiento de 20% respecto al 2024. Este resultado se explica por el desempeño de sus principales unidades de negocio: SAASA Perú, Infinia Operador Logístico y Aeropuertos Andinos del Perú (AAP).

Los mayores ingresos de SAASA provienen de la captación de nuevos clientes para sus servicios de carga y rampa. Por otro lado, AAP obtuvo mayores ingresos debido a que el flujo de pasajeros en los aeropuertos que administra, incrementó en 12% con respecto al año anterior. Mientras que, la facturación de Infinia se incrementó debido a mayores ingresos por operaciones aduaneras y la nueva línea de negocios de depósitos de vacíos.

“El crecimiento a doble dígito que viene alcanzando el grupo de manera consecutiva, refleja la consolidación de nuestras operaciones en Perú. El incremento en el EBITDA sumado a la reducción del apalancamiento nos ha permitido obtener una posición financiera sólida para afrontar los próximos proyectos del grupo”, señaló Carla Pérez, Gerente de Finanzas del Grupo Andino.

La Utilidad Bruta alcanzó los S/154.3 millones, lo que representa una mejora del 10,8% respecto al año anterior y el Ebitda Ajustado del grupo sumó S/74.8 millones, con un crecimiento del 21,6% respecto al 2024.

Grupo Andino también destacó la suscripción de contrato de compraventa de acciones para la transferencia del 38% de su participación accionaria en Operadora Portuaria S.A. a Mobiliare Real Estate Solutions Perú, con el objetivo de incorporar un socio estratégico que impulse el desarrollo conjunto de proyectos logísticos y contribuya a la generación de valor a largo plazo.