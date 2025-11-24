Hampton by Hilton, una de las marcas del portafolio global de Hilton (NYSE: HLT), celebró oficialmente la apertura del Hampton by Hilton Cusco, su primera propiedad en la histórica capital del Imperio Inca y el tercer hotel de la marca en Perú, junto a Hampton by Hilton Lima San Isidro y Hampton by Hilton Arequipa, operados por Metro Hotels.

Con una inversión de US$20 millones, Hampton by Hilton Cusco se proyecta como un nuevo referente en la ciudad imperial. Situado a 500 metros del Templo de Koricancha y a 1 kilómetro de la Plaza de Armas, el hotel cuenta con 120 habitaciones y una propuesta que combina comodidad, valor y hospitalidad genuina.

El hotel es propiedad de Metro Hotels y operado por la compañía con amplia trayectoria en el desarrollo y gestión hotelera en América Latina.

“Este hotel ha sido elaborado con mucho esfuerzo, dedicación y pasión. Me siento orgullosa de pertenecer a Metro Hotels, una empresa enfocada en los detalles y que ha sabido crecer a pesar de las adversidades. Buscamos llenar la tierra con la luz y la calidez de la hospitalidad, brindando comodidad y un servicio genuino que haga sentir a nuestros huéspedes como en casa”, señaló Wilma Zúñiga, Gerente General de Hampton by Hilton Cusco.

Por otro lado, Nancy Villegas, accionista de Hampton by Hilton Cusco agregó que “ver este salón lleno de amigos, socios y familia es la prueba de que los sueños se hacen realidad cuando se trabaja en equipo. Este hotel simboliza la unión, la perseverancia y la fe en el desarrollo de Cusco”.

“Este es nuestro hotel 17, es nuestro tercer hotel en Perú, es nuestro séptimo hotel fuera de Colombia, que es donde comenzamos. Este hotel es muestra de que el Latinoamericano cuando trabaja junto, cuando se esfuerza, cuando se trabaja con honradez y honestidad, pues logra sacar las cosas adelante, se pueden hacer las cosas”, señaló Felipe Galeano, Presidente de Metro Hotels

Hilton refuerza su posicionamiento en la región

Durante la ceremonia, Pablo Maturana, vicepresidente de Desarrollo de Latinoamérica de Hilton, resaltó la relevancia de Cusco en la estrategia regional y el valor de la alianza con Metro Hotels.

“No puedo dejar de pasar la oportunidad de agradecer en especial a los socios y equipo de Metro Hotels, por la confianza y por el invaluable compromiso que han puesto tanto en este hotel como en todos los que han desarrollado junto con Hampton. La verdad que un hotel es mucho más que esos ladrillos y las terminaciones que uno ve, son las personas que arman el hotel, son las personas que son parte del equipo, las que le dan esa experiencia o esa calidez de la hospitalidad a cada uno de los huéspedes que están acá. Y son alianzas como esta, las que hemos hecho con Metro, que alcanzamos el crecimiento que tenemos hoy en América Latina”, subrayó Pablo Maturana, Vicepresidente de Desarrollo de Latinoamérica de Hilton.