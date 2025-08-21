Con el objetivo de atraer inversiones nacionales y extranjeras en proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo del país, se inauguró el Infracon Perú 2025, la primera Feria Internacional de Infraestructura & Construcción organizada por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI). El evento se realiza del 21 al 23 de agosto en la Ciudadela de Salud Infantil Virgen de Vidawasi, en Urubamba, Cusco.

La cita reúne a líderes empresariales, autoridades, inversionistas y actores clave del sector público y privado, con la misión de marcar el rumbo de la infraestructura peruana en las próximas décadas.

“Infracon Perú 2025 es más que una feria, es un punto de inflexión para retomar ese espíritu inca y traducirlo en obras modernas que, con excelencia y visión de futuro, cierren brechas y dinamicen la economía”, señaló Wegner Salcedo, gobernador regional de Cusco.

Por su parte, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, destacó el rol estratégico de la construcción para potenciar el turismo. “Somos una potencia turística, pero necesitamos seguir trabajando en infraestructura para transformar ese potencial en progreso”, mencionó.

En la feria también participan el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes; el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo; el director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio; y el jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (Anin), Hernán Yaipén. A nivel internacional, se cuenta con la presencia del embajador del Reino Unido en Perú, Gavin Cook; el embajador de Argentina, Samuel Ortiz Basualdo; y la directora de ProColombia para Perú y Bolivia, Pilar Lozano.

INFRACON PERÚ 2025 | Foto: Difusión

Proyectos anunciados

Durante la inauguración, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento presentó una cartera de obras que incluye Vilcanota II, el reservorio Picchu R-4 y la ampliación del servicio de agua potable en la margen derecha del río Huatanay, que beneficiarán a miles de familias cusqueñas.

Asimismo, detalló la implementación de la estrategia Wasiymi, que contempla la entrega de “casitas calientes” para proteger a las familias altoandinas frente a heladas y friajes.

El titular de Vivienda subrayó que Infracon Perú 2025 refleja el compromiso de cerrar brechas mediante un trabajo conjunto entre el Estado, gobiernos regionales y locales, y el sector privado.