El XVIII Roadshow Europa 2025 de inPeru llegó a su fin en Madrid tras dos días de jornadas. El escenario de cierre fue la sede del Grupo Santander en Boadilla del Monte, donde se celebró el Seminario “Invirtiendo en el Perú”. Autoridades peruanas y líderes empresariales españoles dialogaron sobre posibilidades concretas de invertir en sectores como infraestructura, energía, turismo, transporte, salud y educación.

La delegación peruana expuso las ventajas que ofrece el país para las inversiones, entre las que se destacó la estabilidad macroeconómica, la apertura al mundo y la disposición que muestra el sector privado por la innovación.

El debate se amplió en el panel “La relevancia de Perú como socio estratégico – Experiencia y Oportunidades”, moderado por la periodista María Rosa Villalobos. Durante el mismo, Núria Vilanova (CEAPI), Pedro Miras (Fundación Consejo España–Perú) y otros representantes españoles coincidieron en que el Perú hoy es un aliado confiable, con proyección regional y una oferta cada vez más diversificada.

Posteriormente, Raúl Pérez Reyes, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que el Perú no solo impulsa megaproyectos de transporte y la modernización de aeropuertos, sino que también abre espacio a nuevas inversiones en sectores estratégicos como energía, saneamiento, educación y salud.

Resaltó la expansión de plantas fotovoltaicas, las 18 líneas de transmisión eléctrica valorizadas en US$3.500 millones y los proyectos de tratamiento de aguas, junto con iniciativas bajo la modalidad de APP, como los cuatro Colegios de Alto Rendimiento en proceso de cierre financiero y los futuros paquetes de colegios bicentenario.

“El balance de este Roadshow es positivo: en Londres y Madrid hemos despertado un interés concreto de empresas internacionales en la cartera de proyectos que supera los US$ 20 000 millones. Esta cartera seguirá ampliándose con nuevas alianzas público–privadas, orientadas a transformar la calidad de vida de los peruanos en servicios esenciales como salud, educación, transporte, agua y electricidad”, subrayó el ministro.

La directora ejecutiva de Proinversión, Tabata Vivanco, presentó la cartera de inversión para el período 2025-2026, que incluye 80 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos por un monto superior a US$20.000 millones.

Finalmente, el director ejecutivo de inPeru destacó el éxito del XVIII Roadshow Europa 2025, donde se promovió al Perú como un destino de inversión estratégico, seguro y confiable.

“El éxito del XVIII Roadshow Europa 2025 nos ha permitido reafirmar nuestra misión de promover al Perú como un destino de inversión estratégico, seguro y confiable en el escenario global, y dejar sembrada la expectativa de que las reuniones y ruedas de negocio iniciadas en esta edición pronto se traduzcan en inversiones concretas que, más allá de cifras, signifiquen desarrollo, empleo y bienestar para millones de peruanos” concluyó Mandujano.