inPerú: el cierre 

Muy temprano por la mañana, la delegación se enrumbó a las oficinas de Santander, a las afueras de Madrid.

La jornada comenzó con una entrevista de Juan Pedro Oeschle, CEO de Santander en el Perú a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El cuarto día del inPeru inició en Madrid con una entrevista de Juan Pedro Oeschle, CEO de Santander en el Perú a Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, en las oficinas del mencionado banco.

La conversación inició con una revisión de la situación económica desde la hiperinflación. Posteriormente, Oeschle consultó a Velarde por los riesgos y la visión del Banco Central de Reserva para los próximos dos años.

Después de una extensa explicación, Velarde respondió la consulta haciendo referencia a las próximas elecciones: “Nunca se puede saber qué puede pasar en una elección, sobre todo cuando los partidos son sumamente débiles como en el Perú, pero esperemos que salga elegido un candidato más o menos sensato”, afirmó. Agregó que existe actualmente la percepción de que en Perú los gobernantes pueden ser retirados con facilidad haciendo uso de las normas existentes; normas que, para el presidente del BCR, deben cambiar.

“(Esas normas) son armas nucleares que se utilizaron realmente durante el gobierno de PPK. Son armas que estaban guardadas, pero comenzaron a utilizarse. La posibilidad de cerrar el Congreso está vigente desde 1979. Cincuenta años después, nunca se utilizaba, pero cuando comenzó este conflicto entre dos grupos con algo de afinidad ideológica, terminamos en ese desastre que hemos visto. Todo ha sido dentro de las normas. No ha sido como en otros países que la calle los ha sacado (a los presidentes), ha sido dentro de las normas existentes”, explicó.

Posteriormente, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Perez Reyes, realizó una exposición sobre los principales indicadores económicos del Perú y las oportunidades de desarrollo. Le siguió un panel de perspectivas empresariales en el que participaron Miguel Ángel Zapatero, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima; Juan Pedro Oeschle, CEO de Santander en el Perú; Vicente Huertas, gerente general de Indra Group; y Xavier Urios, gerente general de la Cámara de Comercio de España en el Perú.

La jornada continuó con una presentación de la flamante directora ejecutiva de ProInversión, Tabarra Vivanco, quien arrancó su presentación con un video que detalló el paquete de 4 líneas de transmisión que Proinversión mostró en el roadshow, así como la cartera general de Proinversión.

Al término del roadshow los ministros Desilú León y Raúl Perez Reyes, ministros de Estado, el superintendente del Mercado de Valores, el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, y la presidenta ejecutiva de la gira brindaron una conferencia de prensa para los medios que acompañaron a la delegación.

El Perú se despide de Europa con buenas perspectivas y optimismo a pesar de la inevitable volatilidad política que se avecina; una buena noticia.