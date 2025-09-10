MEF: “Hay cinco o seis bancos de inversión que están evaluando propuestas para ver cómo reperfilamos la deuda de Petro-Perú”

Ayer conversé con el ministro Montero en Londres. Él mencionó que había recibido una propuesta del Deutsche Bank para para financiar a Petro-Perú. ¿Tiene usted conocimiento de este tema? El MEF es accionista de la petrolera.

Hemos tenido una reunión con Deutsche Bank y luego, con Goldman Sachs. Hoy o mañana tenemos otra reunión con Santander. También hemos tenido reuniones en Lima con Citibank. Hay unos cinco o seis bancos de inversión importantes a nivel mundial que están haciendo en este momento una serie de evaluaciones para hacer una propuesta a solicitud nuestra, obviamente para ver cómo logramos reperfilar la deuda de Petro-Perú, que es el planteamiento que tenemos nosotros. Además, queremos que ese reperfilamiento ayude a Petro-Perú a resolver sus problemas de capital de trabajo, que es el principal problema que tiene la empresa hoy día.

El déficit de capital de trabajo supera los US$2 mil millones.

Ese es el problema, el tema de la rentabilidad. Esperamos que con el acuerdo que se firme la próxima semana -a más tardar- con Petroecuador comience a dejar de ser un tema y más bien observemos un crecimiento de las ventas y los ingresos. Eso debería observarse el próximo año, el primer semestre ya con fuerza. Queremos dejar a la empresa en azul, que no tenga ya problemas de rentabilidad, pero además, asegurar el tema del flujo de caja. Ese es para nosotros el mayor problema de la empresa.

¿Lo que se está buscando es un préstamo?

No es un préstamo. Lo que estamos viendo es como reperfilar la deuda. La deuda de Petro-Perú , cuando se tomó, se tomó como deuda no soberana.

No tenía la garantía del gobierno. La propuesta es que ahora sí se incluyan garantías estatales.

(Asiente) Uno de los temas que estamos mirando, porque todavía no es una propuesta, es darle la garantía del Estado peruano a cualquier reestructuración de la deuda de Petro-Perú.

Una idea criticada.

Sí, yo sé. A mí no me gusta criticar a las personas, porque creo que todos tienen derecho a opinar y no me incomoda que alguien discrepe de mi opinión. Pero, sí creo que hay que tener cuidado cuando uno opina. Una una parte del problema es sin duda el financiamiento de Petro-Perú. Pero la pregunta es: ¿qué alternativas tiene uno? Como bien dijo un premio Nobel de Economía, Robert Lucas, uno no solo tiene que hacer una crítica, tiene que plantear una propuesta de solución. Entonces, la pregunta es qué alternativas tenemos a no resolver el problema financiero de Petro-Perú. Bueno, dejarla quebrar. Y entonces, ¿vamos a perder los más de US$4.000 millones que se ha puesto en Petro-Perú en los últimos años?

Más lo que ha costado la refinería, como US$6 mil millones.

Exacto. ¿Los vamos a tirar al tacho? Entiendo por supuesto el comentario del otro lado, no podemos cargarle al Perú y a sus ciudadanos la ineficiencia de la empresa. Eso también está claro. Pero, hay que buscar cómo resolver esto. La salida que se planteó en el decreto de urgencia nos parecía buena, y de hecho estamos trabajando en eso. El tema es tener una empresa encargada de hacer mejoras en la parte organizacional de Petro-Perú, lo que se llama el Chief Transformation Officer (CTO).

Anunciaron que eso se haría este año.

Sí, de hecho hemos tenido una reunión hace dos o tres semanas con los principales directores de Petro-Perú y están trabajando en ese calendario. La idea es que hacia finales de octubre deberían tener elegido al CTO y a eso hay que agregarle el convenio con Petroecuador, que también es importante para ayudar a darle ventas a la empresa. También, hay que mejorar la parte operacional, que es un problema serio.

Entonces, tenemos a Deustche Bank, a Goldman Sachs…

Son como cinco propuestas que se están trabajando en paralelo.

¿Todas incluyen al Estado como garante?

No, parte de las propuestas que se están haciendo planean que el Estado garantice, pero hay otras que no.

¿Esto lo que busca es que Petro-Perú pueda prestarse dinero y refinanciar su deuda?

Más que refinanciar, que pueda tener capacidad de financiar el capital de trabajo, que es el principal problema que tiene (…) Su calificación crediticia claramente está deteriorada y queremos trabajar para recuperarla. Es una solución más compleja porque se requiere comenzar a mostrar resultados. Queremos dejar las cosas en azul como para que el siguiente gobierno, en su primer año, pueda impulsar una agenda para recuperar el grado de inversión de Petro-Perú.