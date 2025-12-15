A través de un hecho de importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Luz del Sur informó haber cumplido con todas las condiciones para el cierre de la adquisición directa del 100% de las acciones representativas del capital social de Energía Renovable del Sur.

Cabe precisar que han transcurrido seis meses desde que la distribuidora eléctrica Luz del Sur anunció la adquisición del 100% del capital social de Energía Renovable del Sur, empresa vinculada al desarrollador global de energías renovables Acciona Energía Global, en una operación valorizada en US$253 millones.

Cabe precisar que BCP otorgó un financiamiento sostenible de S/860 millones a Luz del Sur, recursos que serán destinados a la compra del Parque Eólico San Juan de Marcona, ubicado en Ica, con una capacidad instalada de 136 MW.

Este desembolso ha sido calificado como “Financiamiento Verde” bajo la categoría “Generación de electricidad a partir de energía eólica”, conforme a los criterios de elegibilidad definidos por el BCP.

“Estamos orgullosos de acompañar a Luz del Sur en este hito que impulsa la transición hacia energías renovables en el Perú. Este financiamiento refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad y con la creación de valor a largo plazo para las empresas y las comunidades”, comentó Gerardo Moreno, Gerente de la División de Banca y Finanzas Corporativas del BCP.

¿Qué proyectos eléctricos opera Energía Renovable del Sur?

En abril de 2021, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) le otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con recursos renovables a través del parque eólico San Juan de Marcona (Ica).

Este es uno de los proyectos de generación de energías renovables más relevantes del país. Cuenta con una potencia instalada de 135.7 megavatios (MW) e inició su operación comercial a finales de 2023.