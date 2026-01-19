La Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi, en primera instancia administrativa, sancionó a Luz del Sur S.A.A. con una multa de 1.000 UIT (S/5,5 millones) por la infracción prevista en el inciso d) del numeral 3 del artículo 27 de la Ley N° 31112, relacionada con el deber de suministrar a la autoridad información completa, correcta y veraz, cuyo incumplimiento es calificado por la norma como muy grave.

Como se recuerda, en 2023, Luz del Sur notificó a Indecopi una operación de concentración empresarial consistente en la adquisición de plantas de generación de energía solar. En ese marco, la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia, en ejercicio de sus facultades legales, requirió los planes o proyectos de inversión de esta sociedad y su grupo económico en el sector energético peruano en los próximos cinco años. La empresa indicó que no tenía planes.

No obstante, la dirección advirtió que la información entregada durante la evaluación de la solicitud no era completa ni correcta, pues se identificó que existían documentos que revelaban planes de inversión de Luz del Sur en el sector eléctrico que no fueron informados.

Este es el primer caso en el que Indecopi sanciona a una empresa por infracciones al actual régimen de control previo de concentración empresarial. De acuerdo con la comisión, la sanción tiene por finalidad incentivar conductas procedimentales diligentes y de buena fe, considerando que el control previo se tramita en plazos reducidos.

Además, se precisó que la decisión de la comisión puede ser apelada en un plazo de quince días hábiles ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi.