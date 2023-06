El Ministerio de Economía anunció hoy la emisión de un bono sostenible en soles por S/9.185 millones (equivalente a US$2.500 millones) con un vencimiento en el año 2033. Tal operación, que se realizó haciendo uso del Marco del Bono Sostenible, logró una demanda que llegó a duplicar a la oferta.

Así lo comentó el ministro de Economía, Alex Contreras, en entrevista con El Comercio. “Es la materialización de confianza en la economía peruana. Pudimos colocar todo lo que ofrecimos en el mercado y con tasas menores a las iniciales. Esta transacción marca el regreso al mercado con una emisión en soles, algo que no se podía hacer desde el 2019 por la pandemia y la conflictividad social”, explicó.

La oferta inicio con niveles referenciales de 7,70% y se obtuvo una tasa de rendimiento de 7,35%. “La operación forma parte de la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene implementando, la cual tiene entre sus acciones la emisión de bonos sostenibles y la solarización de la deuda”, dijo el ministro.

Tras la emisión, se buscará iniciar la operación de administración de deuda con la recompra de bonos denominados en soles y otros bonos en dólares. “Esto puede ser financiado parcialmente con la nueva emisión que acabamos de hacer. Nos permitirá, por un lado, suavizar el servicio de la deuda dado que son vencimientos cortos. Dependiendo del resultado final, también ayudará a desdolarizar la deuda”, agregó el ministro.

Los bonos que intervienen en la operación de manejo de pasivos son los Bonos Soberanos 2023, 2024, 2026 y 2028 y los Bonos Globales en dólares 2025, 2026, 2027, 2030 y 2031.

El ministro Contreras señaló que la emisión no se utilizará para atender requerimientos financieros del año u contingencias. “Los requerimientos financieros ya están cubiertos. De hecho, no teníamos necesidad de salir este año, pero en aras de suavizar el perfil de deuda de Perú y dada las buenas condiciones de mercado que encontramos, lo hicimos”, explicó y dijo que si bien no se descarta una nueva emisión en el largo plazo ante una ventana de oportunidad que brinde el mercado, “no se tendría problema en esperar hasta el próximo año” para hacerlo.