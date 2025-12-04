Con el objetivo de elevar la competitividad del sector manufacturas diversas y mejorar su oferta exportable, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, lideró el lanzamiento del nuevo programa “Perú Exporta Industria”, en una ceremonia realizada en el CITE Madera del Parque Industrial de Villa El Salvador.

Durante su intervención, la ministra destacó que este programa refleja el impulso del Gobierno del presidente José Jerí al desarrollo de la industria manufacturera, especialmente en su propósito de promover una mayor diversificación de las exportaciones, la generación de valor agregado nacional y empleos de calidad.

Agregó que esta visión se alinea con la nueva Política Nacional Multisectorial de Comercio Exterior, que busca construir una economía más resiliente y competitiva, con empresas capaces de responder a las demandas de los mercados internacionales e insertarse en cadenas de valor regionales y globales.

Además, la titular del Mincetur anunció que hoy se abrió la convocatoria para todas aquellas mipymes que deseen formar parte este programa. En este primer año se espera contar con la participación de 60 beneficiarios de Lima, La Libertad, Arequipa y Junín, que se desempeñen en tres líneas productivas priorizadas: proveedores a la minería, equipamiento para la industria alimentaria y envases o empaques.

Por otro lado, la ministra Mera resaltó que el sector manufacturas diversas, el cual incluye productos químicos, metalúrgicos, metalmecánicos y minería no metálica, tiene un gran potencial para ampliar su participación en el total de exportaciones del país, el cual ascendió a US$4.707 millones entre enero y septiembre del 2025, representando un crecimiento de 4,9% respecto al año anterior. Señaló, además, que más de 4.400 empresas manufactureras realizaron exportaciones este año, de las cuales el 66% son mipymes.

En esa línea, manifestó que “Perú Exporta Industria” ha sido diseñado para fortalecer las capacidades de gestión, calidad, innovación, financiamiento y transformación digital de las mipymes manufactureras, en un contexto global marcado por la Cuarta Revolución Industrial.

Asimismo, informó que el programa brindará servicios especializados de capacitación, asistencia técnica, inteligencia comercial y promoción, orientados a generar mejoras continuas en procesos productivos, certificaciones, diseño, sostenibilidad y acceso a oportunidades internacionales, tanto de manera directa como a través de encadenamientos productivos con empresas exportadoras ancla. Destacó que esta iniciativa se implementará de manera articulada con el Ministerio de la Producción, Promperú, Inacal, ProInnóvate e Indecopi.

Apertura de la Oficina Comercial de Promperú en Villa El Salvador

La ministra anunció también la próxima apertura de la Oficina Comercial de Promperú en Villa El Salvador, un espacio que servirá como canal directo para que las empresas del sector manufacturas diversas accedan de forma permanente a los servicios que ofrecen Mincetur y PromPerú, incluyendo este nuevo programa.