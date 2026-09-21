En el encuentro también se planteó la necesidad de modernizar los sistemas de información del mercado laboral para identificar brechas de habilidades, orientar mejor la capacitación y fortalecer la intermediación laboral. Foto: MTPE.
En el encuentro también se planteó la necesidad de modernizar los sistemas de información del mercado laboral para identificar brechas de habilidades, orientar mejor la capacitación y fortalecer la intermediación laboral. Foto: MTPE.
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo esta mañana una reunión con el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, para abordar una agenda de cooperación orientada a fortalecer la empleabilidad, promover la formalización laboral y conectar la inversión y la transferencia tecnológica con mayores oportunidades de empleo de calidad.

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