El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo esta mañana una reunión con el embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, para abordar una agenda de cooperación orientada a fortalecer la empleabilidad, promover la formalización laboral y conectar la inversión y la transferencia tecnológica con mayores oportunidades de empleo de calidad.

Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron el valor de Estados Unidos como socio estratégico del Perú y el potencial de sus inversiones para desarrollar actividades de mayor valor agregado, incorporar tecnología y fortalecer las competencias de los trabajadores peruanos.

En materia laboral, se exploraron mecanismos de cooperación técnica con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para fortalecer la empleabilidad juvenil, los servicios de empleo y la transición de la educación al trabajo.

Entre las alternativas abordadas destacó la formación dual, que combina el aprendizaje en centros de formación con experiencia práctica en empresas. El propósito es avanzar hacia una oferta formativa pertinente, vinculada con las competencias y los perfiles que demanda el sector productivo, mediante una mayor articulación entre el Estado, los centros de formación y las empresas.

Asimismo, se planteó la necesidad de modernizar los sistemas de información del mercado laboral para identificar brechas de habilidades, orientar mejor la capacitación y fortalecer la intermediación laboral.

Otro eje del diálogo fue el acceso de las micro y pequeñas empresas y de los trabajadores independientes a tecnología, capital de trabajo, asistencia técnica y mercados. Se abordó la importancia de reducir estas brechas para que la formalización esté acompañada de mejores condiciones para producir, competir y generar empleo con derechos.