Resumen

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Tupay, fintech peruana, sugirió que los comercios incorporen estrategias logísticas como pruebas de cargaFoto: referencial / ShutterStock
Tupay, fintech peruana, sugirió que los comercios incorporen estrategias logísticas como pruebas de cargaFoto: referencial / ShutterStock
/ Vladimir Cosic
Por Redacción EC

Millones de aficionados realizan compras y consumen contenido digital al mismo tiempo. Este fenómeno, que se intensifica especialmente durante grandes torneos como e, Mundial 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, exige que los sistemas de pago respondan de manera inmediata y confiable, evitando retrasos o errores que afecten la experiencia del usuario, explicó Tupay.

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