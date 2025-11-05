El último trimestre del año suele ser una etapa clave para quienes buscan comprar una vivienda. En esta época, muchas inmobiliarias ofrecen promociones, descuentos y facilidades financieras que pueden marcar la diferencia al momento de tomar la decisión de compra. Además, los programas de vivienda y las tasas hipotecarias competitivas continúan siendo una oportunidad para quienes desean dar el paso hacia la vivienda propia.

En esa línea, Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CÓDIP, compartió cinco recomendaciones para quienes quieran cumplir el sueño de una casa propia.

Evalúa tu propuesta real. Gálvez indicó que antes de empezar la búsqueda, debes revisar tus ingresos, gastos y capacidad de ahorro. Definir cuánto puedes destinar a la cuota inicial y cuánto al pago mensual del crédito. “Una buena planificación financiera evitará sorpresas en el futuro”, señaló.

Como segunda recomendación está el comparar diferentes opciones de crédito. Las tasas hipotecarias y condiciones pueden variar según el banco o entidad financiera. Se debe considerar si calificas a programas como Techo Propio o Mivivienda, que ofrecen bonos y beneficios para facilitar la compra de la primera vivienda.

“Cerrar el año con una inversión en vivienda no solo significa asegurar estabilidad para la familia, sino también aprovechar condiciones financieras que pueden variar en los próximos meses. Lo importante es informarse bien, comparar opciones y tomar decisiones responsables”, señaló la gerente general de CÓDIP.

Además, recalcó que se debe aprovechar las promociones de temporada. Durante los últimos meses del año, las inmobiliarias suelen lanzar campañas con descuentos especiales, reducción de cuotas iniciales o beneficios adicionales como equipamiento o acabados incluidos.

Aunque la información de proyectos en líneas es útil, la especialista sostuvo que se debe visitar los proyectos. Recorrer las viviendas modelo y conversar con asesores te permitirá conocer mejor la ubicación, acabados y condiciones de compra. Además, podrás comparar distintas opciones en un mismo día.

Como último consejo los usuarios deben informarse sobre los bonos disponibles. Por ejemplo, el Bono Familiar Habitacional (BFH) de Techo Propio, el Bono del Buen Pagador y el Bono Verde son incentivos que pueden reducir considerablemente el monto a financiar. Consultar los requisitos y montos actualizados es clave antes de tomar una decisión.