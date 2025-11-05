CADE 2025 EN VIVO: Sigue el desarrollo del foro empresarial en Lima
José Jerí, un presidente en CADE tras cuatro años: ¿Cuáles fueron los ejes de su discurso ante los empresarios?
El jefe del Estado remarcó que los tres ejes de su gobierno de transición son la seguridad, la transparencia en el proceso electoral y el crecimiento económico. Desde Confiep consideraron que le faltó mayor contundencia frente a las leyes del Congreso que aumentan el déficit fiscal. AQUÍ TODOS LOS DETALLES.
El presidente Jerí concluyó su participación haciendo un llamado para trabajar de forma conjunta y dejar atrás “la confrontación estéril” y, por el contrario, centrar los esfuerzos en “construir un país seguro, competitivo y justo”, donde no haya solo estabilidad económica sino también política.
Presidente Jerí participó en fecha inaugural del CADE 2025
El presidente de la República, José Jerí, participó en la inauguración de la edición 63 de CADE Ejecutivos de IPAE Acción Empresarial, el evento de empresarios más importante del Perú. Durante su participación, el mandatario destacó el inicio de un nuevo proceso electoral y la importancia de escuchar las principales voces de los líderes empresariales, quienes “contribuyen precisamente con el desarrollo de nuestro país”.
A su turno, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, indicó lo siguiente: “El Perú requiere construir puentes y no cavar trincheras. Nos encontramos en un punto de inflexión a menos de un año de las elecciones generales. Enfrentamos una política fragmentada, una economía que no despega y una inseguridad que hiere la vida cotidiana, y una ciudadanía que siente que el Estado no le provee los servicios básicos”, declaró.
“El Perú no se construye desde la desconfianza ni el resentimiento, sino desde el esfuerzo compartido. El Perú es un país de emprendedores. Los empresarios somos peruanos que, desde nuestro esfuerzo, contribuimos al desarrollo y crecimiento de nuestro país. Somos parte viva de esta nación”, resaltó María Isabel León, presidenta del Comité del CADE Ejecutivos 2025.
Con el lema “Firmes en la acción, ¡Por la patria!”, el CADE Ejecutivos de IPAE Acción Empresarial, fue inaugurado este martes 4 de noviembre. La cita congregó a líderes empresariales, autoridades, academia y sociedad civil; quienes hicieron un llamado a recuperar la autoridad para poner en marcha la reconstrucción del país, restablecer el orden, reactivar la economía y restaurar la confianza ciudadana.
La edición número 63 de CADE Ejecutivos se realiza en Lima, en un momento decisivo para el futuro del Perú. El evento abordará cinco ejes clave para el desarrollo del país. Estos ejes son crecimiento económico, educación, justicia, salud y seguridad, a través de un programa con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales.
