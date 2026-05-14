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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Un riesgo inaceptable

“Hoy el Perú necesita menos consignas y más evidencia”.

    Gonzalo Galdos
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    Gonzalo Galdos
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    Presidente de IPAE Acción Empresarial

    Gonzalo Galdos
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    CADE Universitario.
    CADE Universitario.
    / ANTONIO MELGAREJO

    El Perú no solo atraviesa una crisis política, los electores enfrentan una inexplicable insuficiencia de criterio y no estoy hablando de preferencias ideológicas. Se ha vuelto normal elegir sin analizar. Creer sin cuestionar. Repetir consignas sin cuestionarnos. En cada proceso electoral vemos cómo el debate público termina atrapado entre emociones, polarización y frases efectistas, mientras que las preguntas de fondo desaparecen. Este lapsus de ligereza ya nos pasó factura varias veces.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.