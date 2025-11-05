“La democracia no es solo votar”: los ejes de la participación de los jóvenes en CADE Ejecutivos 2025

En el inicio del segundo día de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2025, que se realiza en el Centro de Convenciones de Lima (San Borja), los jóvenes tomaron la palabra en el foro para contar sus experiencias y solicitar una mayor participación política y de formación por parte del empresariado.

Durante el conversatorio “La democracia no es solo votar”, el vicepresidente de IPAE Acción Empresarial y presidente del Comité Estratégico de Jóvenes Líderes, Juan Manuel Ostoja, afirmó que tras el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, se preguntó “si es suficiente promover la inversión privada, cuando por menos de 50 mil votos habíamos puesto en riesgo la democracia en el país”.

Agregó que esta cifra representa menos del 10% de lo estudiantes universitarios del país.

“Vimos que, en los mayores de 40 años, según estudios, la apatía hacia la política y la democracia estaba aumentado. Mientras que en los menores de 25 se buscaba participar. Así empezamos con el CADE Universitario que reúne a los mejores jóvenes de las universidades públicas y privadas”, expresó.

Ostoja refirió que en estos encuentros se les explicó a los estudiantes por qué es importante su voto, el fortalecimiento de las instituciones y el Estado de derecho.

También remarcó que IPAE ha creado la Generacción CADE en TikTok y otras redes sociales para promover valores.

“Queremos que los jóvenes se queden en el país y apuesten por este. Si no promovemos estos valores, dejamos el espacio a aquellos que promueven el odio, el resentimiento y el antisistema. Lo que apostamos es creer que podemos construir un mejor país. Y para eso, necesitamos formar en valores a los jóvenes más talentosos”, subrayó.

Una comunidad digital

Estefani Paima- comunicadora de la UPAO y embajadora de la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE, refirió que hace siete meses se creó, bajo su conducción, la Generacción CADE, “una plataforma digital que moviliza a cientos de jóvenes en las redes sociales”.

“Aprovecho este espacio para hacer un llamado, cuántas redes sociales lideran, los ánimo a unirse a este proyecto país, hecho por los jóvenes y para los jóvenes” manifestó.

A su turno, Jhosely Condori, también embajadora de la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE, contó que en el 2018 participó del CADE Universitario, en representación de la Universidad Nacional del Altiplano (Puno), encuentro “que transformó mi vida”. Agregó que al llegar a Lima conoció por parte de otros estudiantes la realidad de diferentes regiones del país.

Condori remarcó que fue parte del equipo que construyó el megapuerto de Chancay, “hub logístico que representará el 1,8% del PBI”.

“Con orgullo les digo que los jóvenes estamos listos para liderar megaproyectos. Y si podemos hacer esto, cómo no nos vamos a involucrar también en fortalecer la democracia”, opinó.

Además, señaló que hasta hace algunos años seis de cada diez jóvenes querían irse del país. Explicó que el año pasado, durante el CADE Universitario 2024, esta cifra se “revirtió”. Ahora seis de cada diez se quieren quedar en el Perú.

“Estudiemos no solo para sacar buenas notas, sino para resolver los problemas del país”, finalizó.

A su turno, Miguel Olarte, estudiante de la UNSA (Arequipa) y miembro de la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE, afirmó que durante los últimos años el país ha sufrido una fragmentación en su democracia.

“La comunidad está hecha para asumir decisiones, para brindar opiniones y acciones concretas [sobre la realidad del país]. Necesitamos que ustedes [los empresarios] asuman responsabilidades”, exhortó.

El mensaje a la nación de la Generacción

Olarte, en la parte final de la presentación, leyó el mensaje a la nación de los jóvenes. “No somos el futuro, somos el presente que quiere cambiar el rumbo del país y manifestarse, pero con propuestas y acciones”, comenzó.

El estudiante de la UNSA detalló cinco iniciativas de la Generacción CADE, la primera fue pedir un voto informado y participación activa.

“Exigimos un proceso electoral que impulse el voto consciente e informado de la ciudadanía. También que se potencia el uso de la inteligencia artificial para acceder a los planes de gobierno y a las hojas de vida de los candidatos. Que la AI se use para acercar a la gente y no para confundirla”, expresó.

También adelantó que los integrantes de su comunidad están dispuestos a asumir el rol de miembros de mesa “para defender y respetar el voto”.

Olarte también exhortó al gobierno y al Congreso “la revisión de leyes que favorecen a la criminalidad” y la creación de un grupo de inteligencia independiente y con asesoría internacional para ponerle un freno a la ola de delincuencia que azota el país.

“Planteamos el trabajo productivo de los reclusos para el Estado, la deportación de los delincuentes extranjeros en flagrancia. Además, la eliminación de las economías ilegales, la eliminación del Reinfo y la recuperación del control del territorio”, subrayó.

Los jóvenes exigieron una educación de calidad. “No aceptamos que siete de cada diez estudiantes no comprendan lo que lee, ese no es un dato, es una alarma”, complementó.

Olarte criticó la creación de universidades públicas “improvisadas”, una práctica del actual Parlamento.

“[También pedimos políticas] en salud física y mental, un programa en contra de la anemia y la regulación de las casas de apuestas”, remarcó.

Finalmente, el representante de la Generacción CADE emplazó a los candidatos presidenciales que pasen a la segunda vuelta en las elecciones del próximo año a que “no se corran” y asistan al CADE Universitario que se realizará en el 2026 antes del balotaje. “Ahí veremos si se ganan los votos de los jóvenes líderes del país, no nos convoquen solo para la foto, sino para asumir responsabilidades”, concluyó.