De acuerdo con Renta4 SAB, el precio del dólar para el cierre de este jueves 12 de marzo es de S/3,4485. Además, la moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,44, promedio de S/3,4470, mínimo de S/3,43 y máximo de S/3,46.

Durante la jornada se negociaron $407 millones en el mercado spot interbancario, 79% más del flujo visto ayer ($227 millones). Asimismo, hoy no hubo vencimientos de swaps cambiarios por parte del Banco Central de Reserva (BCR).

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que la jornada estuvo comandada nuevamente por la relevante demanda offshore que dirigió el tipo de cambio al alza durante todo momento.

En el plano internacional, la AIE aprobó por unanimidad liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo para mitigar el impacto del cierre de Ormuz, aunque el alivio será limitado mientras sigan bloqueadas las exportaciones de Medio Oriente.

Por su parte, Estados Unidos contribuirá con 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Las tensiones en Medio Oriente siguen siendo elevadas.

Continuaron los ataques en el Estrecho de Ormuz, incluyendo tanques de combustibles en Omán y Bahrein. El presidente estadounidense Donald Trump hizo declaraciones contradictorias sobre el fin de la guerra. El Pentágono, estima en US$11.000 millones el costo en los primeros seis días de conflicto.