La moneda estuvo en un máximo de S/3,46. (Foto: AFP).
De acuerdo con Renta4 SAB, el precio del dólar para el cierre de este jueves 12 de marzo es de S/3,4485. Además, la moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,44, promedio de S/3,4470, mínimo de S/3,43 y máximo de S/3,46.

