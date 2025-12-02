Las Reservas Internacionales Netas (RIN) mostraron una caída de US$ 115 millones durante el tercer trimestre del 2025 debido a un flujo negativo récord del rubro Errores y Omisiones, según indicó el Reporte Semanal de Scotiabank (del 1 al 5 de diciembre), con información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Asimismo, a fines de noviembre las RIN alcanzaron US$90.580 millones, monto mayor en cerca de US$5.500 millones a lo registrado al cierre del tercer trimestre del 2025. De acuerdo con previa la entidad bancaria, la Cuenta Corriente mostró un importante superávit impulsado por la tendencia creciente de la Balanza Comercial y por el mayor envío de remesas de peruanos en el exterior, parcialmente contrarrestado por las mayores utilidades de empresas extranjeras.

Por su parte, la Cuenta Financiera mostró una menor entrada de capitales, luego que en el tercer trimestre del 2024 se registrará una importante emisión de deuda pública en el exterior. “Durante el cuarto trimestre del 2025 prevemos una evolución positiva de las cuentas externas, lo que permitiría continuar con la acumulación de RIN”, indica el reporte.

Esta proyección se sustenta en la evolución positiva de los precios de exportación, en particular metales, y del volumen de exportación no tradicional, en especial agrícolas y pesqueros, que permitirían seguir obteniendo altos niveles de superávit en la Balanza Comercial. De otro lado, el reporte prevé una aceleración en el ingreso de capitales impulsado por la reinversión de utilidades de empresas con participación extranjera, en especial mineras.

Evolución de la Cuenta Corriente en el tercer trimestre del 2025

La Balanza en Cuenta Corriente (BCC) reportó un superávit de US$2.455 millones, equivalente a 2,8% del PBI, completando ocho trimestres consecutivos con saldo positivo. Este resultado se sustentó en el superávit de la Balanza Comercial y, en menor medida, en los ingresos por remesas, parcialmente contrarrestado por el mayor déficit del Ingreso Primario.

Con este resultado, el superávit acumulado de la BCC en los últimos cuatro trimestres pasó de 2,1% del PBI en el segundo trimestre del 2025 a 2,2% en el tercer trimestre del 2025.La Balanza Comercial registró un superávit récord de US$8.408 millones, mayor en US$1.388 millones respecto al tercer trimestre del 2024.

Las exportaciones alcanzaron US$24.438 millones (+13,5%) impulsadas por los mayores precios de exportación (+11,6%), en particular minerales como oro, ante los conflictos geopolíticos en Medio Oriente y Ucrania, así como la mayor probabilidad de un ciclo de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, y cobre, por la expectativa de mayor demanda por la transición energética y problemas con la oferta global.

Por su parte, las importaciones alcanzaron US$15.029 millones (+10,4%). A nivel desagregado resaltó el mayor volumen importado de bienes de capital (+16,0%) -gracias al dinamismo de la inversión minera, de infraestructura y residencial- y bienes de consumo (+18,5%), en particular duraderos, ante la mejora del empleo e ingresos.

De otro lado, la compra de insumos (+0,3%) tuvo una evolución disímil, resaltando la adquisición de insumos para la industria contrarrestado por las menores compras de combustibles ante la caída en el precio del petróleo.

El Ingreso Primario reportó un déficit de US$6.241 millones, mayor a los US$5.018 millones del tercer trimestre del 2024. Este comportamiento se debió a las mayores utilidades de empresas con participación extranjera, en particular mineras -ante el alza del precio del oro y del cobre, y servicios en especial servicios financieros como resultado de mejores ingresos y una reducción de la morosidad.

La Balanza de Servicios mostró un déficit de US$1.878 millones, similar a los US$1.897 millones del tercer trimestre del 2024. De acuerdo con el reporte de Scotiabank, esta ligera mejora fue explicada básicamente por los menores egresos ante la caída en los fletes marítimos. Asimismo, coadyuvó los mayores ingresos por turismo receptivo, parcialmente contrarrestado por los mayores pagos al exterior por servicios digitales.

El Ingreso Secundario ascendió a US$2.166 millones, superior en US$256 millones respecto a lo registrado en el tercer trimestre del 2024. Este aumento se debió al mayor envío de remesas de peruanos en el exterior , pasaron de US$1.228 millones en el tercer trimestre del 2024 a US$1.343 millones en el tercer trimestre del 2025, y al pago de US$296 millones de una deuda tributaria por parte de una empresa financiera.

Evolución de la Cuenta Financiera

El reporte de Scotiabank señaló que la Cuenta Financiera registró un ingreso de capitales de US$168 millones en el tercer trimestre del 2025, menor a los US$4.549 millones del tercer trimestre del 2024. La significativa diferencia se debió a la menor entrada de capitales del sector público, parcialmente compensado por el mayor flujo de capitales dirigidos al sector privado

La Cuenta Financiera del Sector Privado reportó un ingreso neto de capitales de US$1.616 millones, mostrando una notable mejora respecto de los US$25 millones del tercer trimestre del 2024. Esta evolución se explicó por el aumento de US$2.070 millones de la Inversión Extranjera Directa (IED), impulsada por la reinversión de utilidades, en especial de empresas mineras, así como por los mayores desembolsos de préstamos de largo plazo.

La Cuenta Financiera del Sector Público mostró una salida neta de capitales de US$1.129 millones en el tercer trimestre del 2025, en contraste con el ingreso de US$4.058 millones del tercer trimestre del 2024 cuando se registró una emisión de Bonos Globales por US$3.000 millones por parte del Estado Peruano.

Finalmente, los Capitales de Corto Plazo mostraron una salida de US$318 millones, a diferencia de la entrada de US$465 millones del tercer trimestre del 2024. La compra neta de activos externos se concentró en el sector bancario, parcialmente contrarrestado por el aumento de pasivos en el exterior de empresas del sector minero.