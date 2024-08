Según el Reporte Semanal del 5 al 9 de Agosto del 2024 de Scotiabank, la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. mantuvo su tasa de referencia sin cambios el miércoles 31 de julio.

“Scotiabank Global, al igual que la mayoría de los analistas, esperaban esta decisión. Los comentarios que siguieron a la decisión se han centrado en la conferencia de prensa que dio Jerome Powell, el presidente del directorio, de la Fed”, indicaron en su reporte.

De acuerdo con Derek Holt, economista principal para EE.UU. de Scotiabank Global, el primer reporte de tasas podría ocurrir en septiembre. Este posible recorte estaría respaldado por el tono del comunicado de la decisión FOMC y los últimos datos de inflación y empleo trimestrales y anuales.

Con respecto a la conferencia de prensa, Holt considera que el presidente de la Fed habría afirmado que la inflación ha disminuido sustancialmente al mencionar que los datos del segundo trimestre han sido alentadores y que una mejora continua en la inflación podría fortalecer esta confianza.

En cuanto al empleo, Powell habría señalado que el mercado laboral ha vuelto a su nivel pre pandemia, mostrando fortaleza pero sin sobrecalentamiento. Además, Holt mencionó que Powell fue cauteloso sobre la posibilidad de un recorte en septiembre, pero no descartó la idea.

“El presidente de la Fed habría señalado que, si la inflación sigue disminuyendo, el crecimiento se mantiene fuerte y el mercado laboral permanece estable, un recorte de tasas podría estar sobre la mesa. Sin embargo, habría subrayado que cualquier decisión dependería de los datos económicos disponibles a periodos más largos, no solo los mensuales”, sostuvo Holt.

El reporte de Scotiabank informó también que el mercado reaccionó con dos caídas fuertes tras la decisión de la Fed del miércoles y el reporte de empleo del viernes en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años que alcanzó mínimos de principios de año. Además, el índice del dólar DXY cayó por debajo del nivel de 103.2, alcanzando sus mínimos desde marzo.

Por otro lado, los mercados globales experimentaron una fuerte caída el lunes por preocupaciones sobre la salud de la economía estadounidense. No obstante, Holt sugiere que no se debe alarmar por estos movimientos ya que podrían estar influenciados por efectos de fin de mes y una disminución de la liquidez debido a las vacaciones de verano en América del Norte y Europa.

Esto implicaría que la volatilidad actual podría no ser un reflejo preciso de las condiciones del mercado a mediano y largo plazo. Además, las previsiones sólidas para el PIB del tercer trimestre, que siguen a un crecimiento del 2.8% en el segundo trimestre, sugieren que la economía de Estados Unidos no parece estar encaminada hacia una recesión. En cambio, se espera un “aterrizaje suave”, indicando un optimismo creciente sobre la resistencia de la economía estadounidense.

En conclusión, Holt opina que los comentarios de Powell tras los reportes de inflación y empleo sugieren una posible disminución de la tasa en septiembre, aunque la decisión final dependerá de la evolución de los datos económicos.

Finalmente, el informe de Scotiabank proyecta que de cara al futuro, las expectativas del mercado apuntan a un recorte de tasas en septiembre, con una probabilidad del 95.4% para un recorte de 50 pbs. Asimismo, se esperan recortes de más de 25 pbs para noviembre y diciembre. Las proyecciones de BNS prevén que el FOMC reduzca la tasa objetivo en 25 pbs en su reunión del 18 de septiembre, con uno o dos recortes adicionales posibles en las siguientes reuniones.