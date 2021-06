El superávit de la balanza comercial acumulado en los últimos 12 meses continuó aumentando en abril de 2021, alcanzando un nivel acumulado anual de US$ 10.065 millones, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

La balanza comercial registró un superávit de US$ 424 millones en abril, versus el déficit de US$ 463 millones registrado en similar mes de 2020. Con ello, logró un resultado superavitario de US$ 3.011 millones en los cuatro primeros meses de 2021.

Las exportaciones alcanzaron los US$ 4.399 millones en abril, 136% y 16% más frente al mismo periodo del 2020 y 2019, respectivamente.

Esta evolución respondió al aumento de precios de exportación respecto a años anteriores y del volumen en el caso de la comparación con abril del año pasado. En los cuatro primeros meses del año, las exportaciones ascendieron a US$ 17.687 millones, superior en 45% respecto a similar periodo de 2020.

Las importaciones sumaron US$ 3.975 millones en abril, superior en 71% y 14% con relación al valor registrado en el mismo mes de 2020 y 2019, respectivamente. En la evolución de los últimos doce meses destaca el aumento de las adquisiciones de insumos, de bienes de consumo y de capital.

Las compras acumuladas del exterior fueron de US$ 14.675 millones de enero a abril de 2021, mayor en 28% con relación al mismo periodo de 2020.

