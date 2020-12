Conforme a los criterios de Saber más

En octubre de 2020, la balanza comercial registró un superávit de US$ 1.260 millones, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Este resultado es el más alto desde enero de 2012, superior en US$ 23 millones respecto a setiembre y en US$ 836 millones frente a octubre de 2019.

Las exportaciones sumaron US$ 4.478 millones en octubre, un incremento de 6,7% con respecto al mes anterior, principalmente por los mayores volúmenes embarcados y precios exportados.

En dicho mes, las exportaciones tradicionales registraron un aumento de 3,5% y las no tradicionales crecieron 13,7%. Respecto al mismo mes de 2019, las exportaciones fueron mayores en 8,3%, favorecidos por los mayores precios, en particular de productos tradicionales.

Las importaciones alcanzaron los US$ 3.218 millones en octubre, mayor en 8,7% al valor registrado en setiembre, al aumentar las adquisiciones de insumos, de bienes de consumo y de capital. Frente a octubre del año previo, las importaciones tuvieron una caída de 13,3%, principalmente por las menores compras de insumos.

En términos acumulados en los últimos 12 meses, a octubre, se registró un superávit de US$ 7.366 millones, superior al del mes previo (US$ 6.530 millones).