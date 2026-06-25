Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar abre a la baja en S/3,415 frente al cierre previo de S/3,421, en línea con una moderación en el fortalecimiento global de la divisa estadounidense luego de varias sesiones consecutivas de avance.

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