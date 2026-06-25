El precio del dólar abre a la baja en S/3,415 frente al cierre previo de S/3,421, en línea con una moderación en el fortalecimiento global de la divisa estadounidense luego de varias sesiones consecutivas de avance.

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El movimiento se produce mientras el índice dólar (DXY) pausa su rally alrededor de los 101 puntos y el mercado evalúa nuevos indicadores económicos de Estados Unidos.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, los inversionistas vienen analizando los últimos datos económicos de Estados Unidos y la caída del precio del petróleo, que ya retornó a niveles previos al conflicto geopolítico.

“La inflación medida por el PCE (indicador favorito de la Fed) estuvo en línea con las expectativas del mercado”, señaló. Agregó que, aunque la inflación continúa por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, los datos redujeron el temor a una aceleración más fuerte de los precios.

El especialista indicó además que los datos continúan reflejando una economía estadounidense sólida, luego de que el PIB del primer trimestre fuera revisado al alza, aunque el mercado sigue descontando al menos una subida adicional de tasas este año.

En el ámbito local, precisó que el Banco Central de Reserva (BCR) tiene vencimientos de swaps cambiarios venta por S/90 millones durante la sesión, flujo que ejerce presión a la baja en caso se dé su renovación, mientras que los metales vienen operando flat, sin una tendencia clara hasta el momento.