El precio del dólar cerró la sesión de este viernes 12 de junio en S/3,389, nivel prácticamente estable frente al cierre previo (S/3,391). Sin embargo, acumuló una caída de 2,3% en la última semana, reflejando una marcada apreciación del sol peruano.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el índice del dólar global (DXY) culminó la jornada sin mayores variaciones, mientras que los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron con ligeras ganancias. El mercado continúa atento a la posibilidad de un acuerdo en el conflicto de Medio Oriente, aunque hasta el momento no se han concretado avances definitivos.

El especialista señaló que los datos económicos publicados esta semana evidenciaron presiones inflacionarias en Estados Unidos, impulsadas principalmente por los elevados precios de la energía. Asimismo, indicó que los precios internacionales del petróleo, la plata y el cobre cerraron la semana con pérdidas, aunque este último mostró cierta resiliencia gracias a una sólida demanda industrial.

En el ámbito local, Huayta explicó que el optimismo de los agentes económicos ante una posible victoria de Keiko Fujimori generó una fuerte apreciación del sol durante la semana, dinámica que terminó influyendo en el comportamiento del tipo de cambio. Agregó que el próximo pago de impuestos por parte de las empresas corporativas podría mantener presión a la baja sobre el dólar, mientras que la evolución del panorama electoral y de los acontecimientos internacionales continuará siendo clave para el mercado cambiario en el corto plazo.

Por su parte, Asvim Asencios, trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar tuvo movimientos alcistas impulsado por empresas extranjeras, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,379 y máximo de S/3,391. Además, en el mercado se negociaron US$255 millones a un precio promedio de S/3,3846. Asimismo, el Banco Central de Reserva (BCR) tenía por vencer S/250 millones de Swap Cambiario Venta.

El BCR mantuvo su tasa de referencia en 4,25% por noveno mes consecutivo, en línea con lo esperado por el mercado, tras una ligera moderación de la inflación en mayo. La entidad prevé que la inflación total y subyacente retornen al rango meta conforme se disipen los choques de oferta, aunque advirtió que el riesgo global sigue elevado por el conflicto en Medio Oriente. Finalmente, el DXY cotizó en 99,7.