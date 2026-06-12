Resumen

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Huayta explicó que el optimismo de los agentes económicos ante una posible victoria de Keiko Fujimori generó una fuerte apreciación del sol durante la semana. Foto: Andina.
Huayta explicó que el optimismo de los agentes económicos ante una posible victoria de Keiko Fujimori generó una fuerte apreciación del sol durante la semana. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró la sesión de este viernes 12 de junio en S/3,389, nivel prácticamente estable frente al cierre previo (S/3,391). Sin embargo, acumuló una caída de 2,3% en la última semana, reflejando una marcada apreciación del sol peruano.

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