Resumen

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El tipo de cambio operó en el rango de S/3,3730 a S/3,3850 al cierre de la jornada. | Foto: AFP / Archivo
El tipo de cambio operó en el rango de S/3,3730 a S/3,3850 al cierre de la jornada. | Foto: AFP / Archivo
Por Redacción EC

El precio del dólar culminó la sesión de hoy en S/3,3820, registrando una caída de 0,18% frente al cierre previo. Los mercados globales cerraron mixtos en un contexto de debilidad del dólar frente a sus principales pares.

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