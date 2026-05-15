De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró en S/3,4365, una variación de 125 puntos básicos en comparación del precio del jueves que se situó en S/3,424.

Asvim Asencios, Trader de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada, se tuvo un comportamiento mixto. La demanda estuvo por el lado de empresas extranjeras. Además, el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,425 y un precio máximo de S/3,44. Asimismo, en el mercado se negociaron US$354 millones a un precio promedio S/3,4327

Por otro lado, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo subieron a 211K, superando las 205K esperadas y las 199K previas. El dato apunta a una ligera moderación en la fortaleza del mercado laboral estadounidense.

Las ventas minoristas crecieron 0,5% mensual en abril, en línea con las expectativas, pero desacelerándose frente al sólido avance de 1,6% registrado previamente. El dato sugiere una moderación en el ritmo de consumo de los hogares estadounidenses.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.