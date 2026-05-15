Resumen

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Precio del dólar tuvo una variación de 125 puntos respecto al cierre del jueves. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar tuvo una variación de 125 puntos respecto al cierre del jueves. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró en S/3,4365, una variación de 125 puntos básicos en comparación del precio del jueves que se situó en S/3,424.

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