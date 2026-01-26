Para el cierre de la sesión de este lunes, el precio del dólar cerró en S/3,351, con información de Renta4 SAB.

Durante la jornada, la oferta provino por los corporativos, mientras que la demanda por intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) comprando US$229 millones a un precio promedio de S/3,35.

El dólar tuvo un precio mínimo de S/3,3490 y un precio máximo de S/3,3510. Mientras, en el mercado se negoció US$614 millones a un precio promedio de S/3,35. Además, se tuvo vencimiento por Swap Cambiario Venta S/400.1 millones.

Por otro lado, el euro superó los US$1,18 este lunes, su nivel más alto desde septiembre, en un contexto de mayor debilidad del dólar antes de la reunión de la Reserva Federal de EE.UU., donde se espera que mantenga tasas y evalúe futuros recortes.

En tanto, el dollar index bajó 0,6% hasta los 97 puntos, a su menor nivel en de cuatro meses, principalmente debido a la fuerte apreciación del yen (1%), luego de que este llegara a cotizar hace poco en sus peores niveles desde julio de 2024.

“Hemos visto que (en la caída del dólar-peso) se están ponderando más los factores internacionales, principalmente las operaciones sell America por la incertidumbre que vuelve en temas comerciales, y ahora el hecho de que se empieza a hablar de la posibilidad de una intervención en la divisa japonesa que recuerda los tratados de Plaza de 1985″, dijo a Diario Financiero el head de Research en XTB Latam, Ignacio Mieres.

Finalmente, los analistas señalan que el avance del euro sigue siendo frágil por la desaceleración económica en la eurozona y las tensiones comerciales que podrían generar volatilidad en el cruce euro-dólar.

Proyección del dólar en Perú en el 2026

El dólar cerró el 2025 con un ciclo de caídas sostenidas y se depreció 10,56% frente al sol peruano, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, no descarta episodios de volatilidad en esta etapa del 2026, asociados al tono y contenido de las propuestas de los candidatos.

En la misma línea, César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB, proyecta un comportamiento mixto del tipo de cambio, con un rango estimado entre los S/3,35 y los S/3,45. El nivel máximo se alcanzaría en la primera mitad del año, seguido de una corrección gradual hacia fines del 2026.